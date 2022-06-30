РФ "душит" Германию газом: как отреагировали немцы на шантаж Кремля

В Германии снижается потребление газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Германии на 14,4% сократилось потребление газа в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это происходит на фоне сокращения "Газпромом" поставок голубого топлива в Германию.
Об этом пишет издание Spiegel.
"Спад в мае был особенно очевиден: потребление упало более чем на треть по сравнению с маем 2021 года. Призывы к экономии энергии и личная мотивация играют основную роль", — говорится в сообщении.
По данным журналистов, немцы стараются экономить на подогреве воды для душа, отоплении и приготовлении пищи.
Основной мотив экономии – высокие цены на газ и просьба властей сократить потребление из-за сокращения поставок газа из РФ.
При этом отмечается, что даже с поправкой на теплую погоду снижение потребления газа за пять месяцев 2022 года по сравнению с январем-маем 2021 года все равно составило почти 6,5%.
Режим тревоги в Германии
Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Габек 25 июня 2022 года объявил о введении в Германии второго уровня аварийного плана.
Первый этап аварийного плана, или так называемый режим тревоги, ввели в Германии еще в конце марта. Его планировали задействовать на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. А сейчас, по словам Габека, поставки из России голубого топлива постоянно сокращаются, а цены на него все еще очень высоки.
"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Теперь газ – это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", – подчеркнул Габек.
Ранее мы рассказывали, какие испытания ждут ФРГ, если поставки российского газа останутся на таком же низком уровне, как сейчас. Также мы писали о том, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу.