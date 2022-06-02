РФ не переживет удар? Что будет с добычей нефти после эмбарго

Россия будет постепенно терять свою добычу нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Через три месяца после начала полномасштабного вторжения доходы России могут сократиться на четверть, и здесь наибольшую роль играют санкции, направленные против торговли нефтью.

Об этом заявил экономический аналитик Михаил Крутихин в эфире "Ходорковский LIVE".

Реклама

По его словам, агрессор будет вынужден сократить добычу нефти, и это повлечет за собой закрытие скважин.

"В России могут полностью или частично закрыться нефтеперерабатывающие предприятия, потому что Европе станет не нужен прежний объем российских нефтепродуктов. Как следствие, нефтяные компании будут вынуждены сокращать добычу, закрывать скважины", – отметил Крутихин.

Эксперт рассказал, что в Самаре и Оренбурге сократили добычу на 40% два дочерних предприятия "Роснефти", а в Ханты-Мансийском АО, ведущем нефтяном регионе России, добыча сократилась 26%.

Реклама

Экономист уверен, что отказ Европы от российской нефти будет продолжаться и в течение этого года Кремль потеряет около 30% добычи нефти.

Последствия нефтяного эмбарго

В конце мая Евросоюз поддержал частичное нефтяное эмбарго в шестом пакете санкций против России.

Это приведет к перенаправлению торговых потоков и повышение цен на нефть. Однако, по данным агентства Fitch Ratings, перенаправить все объемы российской нефти и нефтепродуктов невозможно.

Реклама

Что это значит?

Энергосектор РФ терпит существенные потери, и в результате на мировой рынок ежесуточно будет экспортироваться на 2-3 млн баррелей российской нефти меньше - а это почти четверть всего объема российской добычи.

Скорее всего, Москве придется переориентировать свой рынок на Китай и Азию, а ЕС будет покупать больше нефти в арабских странах.

"Сегодня" также писали, что происходит с ценами на нефть и от чего страна-агрессор получает наибольшую прибыль.