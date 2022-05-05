Россия пустит на свои нужды? Какое будущее ждет "Северный поток-2"

Возможен сценарий и включение одной нити газопровода / Фото: Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня
В "Газпроме" заявили, что будут использовать мощности газопровода "Северный поток-2" для газификации северо-запада России. Если же Германия все-таки сертифицирует российский трубопровод, в работу будет включена только одна его нить.
Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.
"Газпром" принял решение задействовать избыточные сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток – 2" для развития газоснабжения регионов северо-запада России", – говорится в сообщении.
Почему было принято такое решение?
Как пояснили в компании, решение было принято из-за того, что сейчас "морской газопровод "Северный поток-2" не используется".
При этом если Германия решит сертифицировать трубопровод, то в работу будет включена только одна его нить "со 100% загрузкой".
"Начало включения в работу второй морской нити газопровода "Северный поток – 2", возможно, будет не раньше 2028 года", – предупредил "Газпром".
Могут ли другие трубопроводы заменить украинский транзит?
Как рассказал ранее "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов, сегодня ключ от поставок российского голубого топлива в Европу находится в руках Украины.
Аналитик рассказал, что у старика "Ямал – Европа" низкая пропускная способность и он не способен и близко обеспечить необходимый уровень прокачки.
"Северный поток – 1", на который и пытается давить сейчас агрессор, проходит через страны, которые просто физически не пустят этот газ в центр Европы.
По сути, украинский газопровод —это единственный оптимальный вариант получение европейскими потребителями российского газа, правда, только в краткосрочной перспективе.
"Сегодня" также писали, почему "Газпром" решил отключить от голубого топлива Польшу и Болгарию и рассказывали, кто является главным конкурентом монополиста.