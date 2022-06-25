Сербия оказалась на перепутье: почему страна вынуждена искать альтернативу российской нефти

Президент страны Александр Вучич заявил, что поставки сырья скоро станут невозможными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поставки нефти через компании, принадлежащих гражданам из России, скоро станут невозможными. А все из-за санкций Запада на поставку нефти танкерами из РФ. Так что страна должна найти альтернативу российскому сырью.

Об этом сообщает местное издание Kurir.

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"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти. А к тому времени работаем над новыми хранилищами и находим их у частных коммерческих структур", – сказал Вучич.

По его словам, сейчас в стране самые низкие цены на бензин в регионе, однако Сербия может столкнуться с проблемами в ближайшее время.

Россия подкупила дешевизну?

Несмотря на упомянутое выше, в конце мая 2022 года Сербия заявила о намерении подписать с Россией контракт на три года, который позволит ей закупать газ агрессора по низким ценам в течение всего этого времени. Соответствующее решение было принято после разговора президентов двух стран — Александра Вучича и Владимира Путина.

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Так, цена, озвученная Россией, оказалась крайне выгодной для Сербии. Вучич тогда направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы обсудить новые объемы газа, ведь из-за промышленного прогресса его страна нуждается в большем количестве газа.

Более того, президент балканской страны обсудил с Путиным дальнейшее строительство газового хранилища в Сербии.

Раньше мы рассказывали, почему цены на нефть сменили свой курс на стремительный рост, а также писали, как РФ обходит санкции Запада.