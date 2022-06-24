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РФ прячется ради нефти? Агрессора разоблачили на новой схеме обхода санкций

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 12:17
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Рассказываем, какую схему для поставок российской нефти, несмотря на санкции Запада, разоблачили расследователи
Как Россия поставляет Западу нефть даже во время действия санкций
Как Россия поставляет Западу нефть даже во время действия санкций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, wikimedia

Западные санкции недавно ограничили поставки сырой нефти из РФ. Однако крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" продолжает отправлять свои танкеры в порты Европы. Несмотря на то, что на многих из них выключили трекеры слежения в океане, расследователям все равно удалось обнаружить некоторые из них в европейских портах под чужими флагами.

Подробно о схеме обхода западных санкций российским агрессором сообщили в "Проекте по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP).

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Танкеры "Совкомфлота" перевозят нефть на сотни миллионов долларов

Команда расследователей обнаружила, что более 18 нефтяных танкеров подсанкционной российской компании в последние месяцы, когда ограничения Запада уже начинали действовать, входили в Мировой океан. Их перемещение можно отслеживать в реальном времени на специальном сайте в интернете.

По данным OCCRP, каждый из этих танкеров в среднем перевозит топливо на сумму свыше 240 млн дол.

Однако когда уже санкции полностью вступили в силу в мае, многие из этих судов отключили трекеры отслеживания, чтобы никто не знал их расположение. Кроме того, они ходят под флагами других стран, включая Либерию. Специалисты говорят, что Либерия является морским налоговым убежищем и используется как удобное знамя для судов.

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"Совкомфлот" и операторы этих портов избежали введения санкций, поскольку суда ходят под либерийскими флагами, а компания ведет операции через дочерние компании на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Дочерняя компания "Совкомфлота", непосредственно владеющая судами, также базируется в ОАЭ, хотя и принадлежит российскому государству", – говорится в сообщении.

Тем не менее некоторые оставили включенной систему отслеживания, поэтому еще в начале мая расследователям удалось зафиксировать один из них, направлявшийся в сторону США. Впоследствии его перенаправили в Южную Америку и переименовали.

"OCCRP отследила по меньшей мере пять других, которые недавно прибыли из портов в Италии, Дании и Нидерландов, либо были на пути к ним или же в самих портах даже после того, как санкции ЕС вступили в полную силу", – отмечают в материале.

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При этом, кто покупает подсанкционную нефть, неизвестно.

Экономист и основатель сети Tax Justice Network Джон Кристенсен отметил, что в России сейчас нет настоящих экономических связей, и такие маневры не что иное, как попытки обойти санкции.

"Использование Россией секретных юрисдикций, с которыми она не имеет настоящих экономических связей, является игрой в прятки. Разместив свой бизнес по перевозке энергии в трех юрисдикциях, работающих вместе (ОАЭ, Кипр и Либерия), "Совкомфлот" обошел санкции", заметил Кристенсен.

РФ зарабатывает рекордные суммы от экспорта нефти

Ранее мы говорили, что ЕС и США пока не удалось сократить прибыль РФ от экспорта нефти. В то же время главными покупателями кровавого черного золота стали Индия и Китай.

Они скупают российскую нефть по большим скидкам, но из-за того, что в мире наблюдается глобальный рост цен на энергоносители, сейчас агрессор зарабатывает на экспорте черного золота еще больше, чем в начале полномасштабной войны с Украиной.

"Сегодня" также писали, почему в Германии объявили режим тревоги, и при чем здесь Россия. Читайте и о том, как могут переоборудовать нефтепровод "Дружба".

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