"Северный поток-1" нужно остановить – как Украина может уничтожить эту "пуповину"

Как Украина может остановить “Северный поток-1” / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За многие годы после развала СССР Россия построила разветвленную систему газопроводов в Европу, которые обходят Украину стороной и фактически лишают нас транзита. Самый известный из них – "Северный поток-2", так и не был запущен, после того, как Россия начала против нашей страны войну.

Однако существует не менее коварный газопровод "Северный поток-1", который сейчас работает почти на 100% своей мощности. В тоже время украинская ГТС, которая могла бы полностью заменить этот проект, загружена только на 19%.

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"Сегодня" рассказывают, стоит ли Украине бороться с "Северным потоком-1" и какие правила нарушает газопровод.

По словам финансового аналитика и экономиста Алексея Куща, "Северный поток-1" – это своеобразная "пуповина", которая связывает Россию с Германией.

"Это больше, чем газопровод. Это материализованная идея союза между Берлином и Москвой, поэтому, чем быстрее эта "пуповина" будет перерезана, тем быстрее будет разрушена эта ось", – говорит Кущ.

Определенно в интересах Украины, чтобы проект был остановлен как можно скорее, ведь у него есть еще и вторая сторона.

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Политическое влияние

Эксперт отмечает, что "Северный поток-1" это еще и инструмент влияния на немецкие политические элиты с помощью цены на голубое топливо.

"Со стороны Украины очень важно не скатываться до какого-то примитивного пропагандизма, не давить на совесть и так далее. Потому что это может вызвать у немцев обратную реакцию, нужно действовать по европейским демократическим процедурам", – считает аналитик.

Что нужно сделать?

Экономист советует запустить судебные разбирательства через европейские институции, касаемо "Северного потока-1".

Дело в том, что газопровод не соответствует Третьему энергопакету. В 2020 году немецкое правительство на 10 лет сделало исключение из общих правил и вывело этот газопровод из-под действия европейского законодательства.

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Поэтому теперь он не предусматривает диверсификации поставщика и транзитера.

"Тогда, действительно, эти 50 млрд. кубова газа могут пойти через украинскую ГТС и зависимость России от украинского маршрута резко возрастет и желание вести агрессивную войну не полностью, но частично снизится", – рассказывает Кущ.

Экономист уверен, что именно сейчас есть шанс добиться успеха и пересмотреть статус "Северного потока-1", ведь многие европейцы настроены против России из-за ее вероломного вторжение в нашу страну.

В чем проблема для ГТС Украины?

То, что сейчас наша система загружена только на 19%, а "Северный поток-1" на 97% – проблема подписанного ранее транзитного договора.

"То, что были заложены такие маленькие объемы, это изначальная ошибка при подписании транзитного соглашения. До 2024 года изменить это практически нереально, поскольку мы сами подписались под этими условиями, а в дальнейшем мы должны понимать, что максимальная загрузка нашей ГТС и снижение зависимости Европы от российского газа – это две несовместимые вещи", – поясняет эксперт.

Сейчас санкционная политика Украины направлена на то, чтобы максимально сократить потребление российского газа в Европе и максимизация использования мощностей нашей ГТС не укладывается в этот план.

Соответственно – придется выбирать и лучше, по мнению Алексея Куща, выбрать усиление давления санкций на РФ и отказ Европы от путинского газа.

"Сегодня" ранее писали, на сколько упали поставки голубого топлива из РФ с начала войны, и рассказывали, где Украина будет искать газ к следующему отопительному сезону.