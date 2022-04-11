"Северный поток-2" остается главным козырем – насколько опасен кремлевский газопровод

При каких условиях "Северный поток-2" могут запустить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны РФ против Украины многие поставили окончательный крест скандальном российском газопроводе "Северный поток-2", который угрожал энергетической безопасности всей Европы.

В Польше даже предложили демонтировать трубопровод со дна моря, а в США уверены, что теперь это не более, чем кусок металла.

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"Сегодня" пообщались с экономистом Алексеем Кущем и расскажут, правда ли российский проект больше не угрожает Украине или про него рано забывать.

Эксперт уверен, что никто не возьмется за демонтаж "Северного потока-2". Скорее всего, эту трубу просто законсервируют.

"С 24 февраля Россия фактически нащупала болевой порог Европы в отношении морально-этических ценностей. Потому что Европа, глядя на то, что происходит в Буче и Ирпене не может вести себя иначе. Баланс сейчас качнулся со стороны эгоизма в сторону морально-этических ценностей", – рассказывает Кущ.

Газ по "Северному потоку-2" никогда не пойдет?

Не смотря на готовность ЕС ужесточать санкции и постепенно отказываться от российского газа, сбрасывать со счетов кремлевский газопровод рано.

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Дело в том, что "Северный поток-2", как один из ключевых логистических активов будут использовать для торгов с будущими российскими политическими элитами, которые рано или поздно придут к власти.

"Я думаю, что его оставят на тот случай, если в России придет к власти новый, условно демократический политический режим, который пойдет на серьезную деэскалацию. С таким режимом Запад пойдет на переговоры, одним из условий который может быть запуск "Северного потока-2", – говорит Алексей Кущ.

Однако экономист уверен, что это планы на очень далекую перспективу и осуществится они могут с очень низкой вероятностью.

"На Западе исповедуют принцип – никогда не говори никогда, поэтому они будут сохранять этот актив, как козырь для переговоров с Россией", – объясняет эксперт.

Отказ от российского газа

Министр энергетики Герман Галущенко уверен, что Европа может отказаться от газа агрессора не за два года, а гораздо быстрее.

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Ключом к энергетической независимости министр считает сжиженный газ. По его словам, украинский "Нафтогаз" готов активно включаться в совместные закупки этого топлива с ЕС.

"Сегодня" также писали, кому может быть выгоден "Северный поток-2" и рассказывали, почему "Нафтогаз" хочется отказаться от закупок голубого топлива в ЕС.