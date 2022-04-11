"Нафтогаз" полностью откажется от голубого топлива из ЕС – чем не угодила Европа

Украина хочет полностью отказаться от закупок природного газа у Европейского Союза, "Нафтогаз" занимается этим вопросом.
Об этом сообщил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин в эфире канала "Украина 24".
По словам советника, решение приняли в целях серьезной экономии.
"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза. Введя жесткие меры экономии", — сказал Рябчин.
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Закупки сжиженного газа
Компания "Нафтогаз" уже договаривается о совместных с Европой закупках сжиженного газа, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По его мнению, именно в сжиженном газе, то есть LNG, кроется независимость от российских энергоресурсов.
Галущенко заявил, что Европа может отказаться от газа агрессора гораздо быстрее, чем за два года и эта идея была выдвинута еще давно.
Тогда, в свете дискуссий вокруг "Северного потока-2", не все поддержали идею совместных централизованных закупок LNG, но сегодня ситуация изменилась.
"Сегодня" также писали, какой важнейший договор подписал "Нафтогаз" и рассказывали, хватит ли компании ресурсов на ближайшее время.