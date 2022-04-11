"Нафтогаз" повністю відмовиться від блакитного палива з ЄС – чим не догодила Європа

Україна хоче повністю відмовитися від закупівель природного газу у Європейського Союзу, "Нафтогаз" займається цим питанням.
Про це повідомив радник голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Рябчин в ефірі каналу "Україна 24".
За словами радника, рішення ухвалили з метою серйозної економії.
"На майбутнє ми повинні планувати жорсткіші заходи щодо економії і виходити на відмову від закупівель газу навіть у Європейського союзу. Ввівши жорсткі заходи економії", – сказав Рябчин.
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Закупівлі скрапленого газу
Компанія "Нафтогаз" вже домовляється про спільні з Європою закупівлі зрідженого газу, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
На його думку, саме у зрідженому газі, тобто LNG, криється незалежність від російських енергоресурсів.
Галущенко заявив, що Європа може відмовитися від газу агресора набагато швидше, ніж за два роки, і цю ідею було висунуто ще давно.
Тоді, у світлі дискусій навколо "Північного потоку-2" , Не всі підтримали ідею спільних централізованих закупівель LNG, але сьогодні ситуація змінилася.
"Сьогодні" також писали, який найважливіший договір підписав "Нафтогаз" і розповідали, чи вистачить компанії ресурсів найближчим часом.