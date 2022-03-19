Сохранить свет во время войны: как Украина поддерживает стабильность энергосистемы

Поддержка энергосистемы Украины во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

После того, как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение, в Украине появились сложности с поддержкой энергосистемы. Оккупанты обстреливают линии электропередач, подстанции, электростанции и разрушают критическую инфраструктуру.

О том, как удается в таких условиях снабжать светом украинцев, рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии изданию The New York Times.

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Потребление электроэнергии в Украине сократилось. Также в некоторых городах, подвергшихся бомбардировкам, до сих пор невозможно отремонтировать повреждения.

Тем не менее, ремонтные бригады энергетиков оперативно восстанавливают электроснабжение пострадавших от вражеских обстрелов регионов, где это возможно и безопасно.

"Несмотря на целенаправленные обстрелы электрических сетей и подстанций российскими оккупантами, энергосистема продолжает функционировать", – отметил Тимченко.

Украине нужна международная помощь

На днях Украина присоединилась к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. По словам Тимченко, интеграция в единую энергосистему ЕС повысит надежность электроснабжения потребителям.

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"В случае серьезного удара по энергосистеме Украина теперь может подать заявку на аварийную поставку электроэнергии из европейской системы. Украина также разорвала свои электроснабжения с Россией и Беларусью непосредственно перед вторжением, чтобы обеспечить независимость от источников электроэнергии во враждебных странах", – прокомментировал он.

Несмотря на относительную стабильность, Тимченко подчеркнул: государственные операторы систем распределения электрической энергии крайне нуждаются в международной помощи.

Зачем Украине синхронизация с ENTSO-E

"Сегодня" уже писали, что объединенная энергосистема Украины стала частью энергосистемы Европы, и теперь это принесет нам много преимуществ.

Отсоединение Украины от совместной с Россией и Беларусью энергосистемы в правительстве планировали уже давно. Ожидалось, что этот процесс состоится в 2023 году, однако война внесла свои коррективы.

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До начала военного положения, в течение 24 – 26 февраля в Украине планировали протестовать работу энергосистемы в изолированном режиме. Но пришлось экстренно отключиться от системы страны-агрессорки и синхронизироваться с европейской ENTSO-E.

Как объяснил министр энергетики Украины Герман Галущенко, теперь если в Украине возникнет аварийная ситуация – мы гарантированно получим электроэнергию из Европы. Если нужно будет экстренно "перекрыть" европейские потребности – мы тоже сможем это сделать.

Кроме того, Латвия, Литва и Эстония планируют отключиться от энергопространства из РФ и Белоруссией до 2025 года, но надеются на более быстрые перспективы.