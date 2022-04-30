Сотни людей пикетировали офис французской Engie, требуя разорвать газовые контракты с Россией

Акция направлена на поддержку Украины в этой страшной войне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сотни людей в рамках акции Stop Bloody Energy пикетировали центральный офис французской компании Engie с требованием расторгнуть газовые контракты с Россией и прекратить финансировать страну-террориста, убивающую украинцев.

Об этом сообщают на сайте проекта Stop Bloody Energy.

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Участники держали плакаты с надписями "Engie! Stop Bloody Energy", а также облились красной краской в знак протеста против сотрудничества французской компании с российским "Газпромом".

Заметим, что главным партнером "Газпрома" на рынке Франции является именно компания Engie, с которой сейчас действуют пять долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Она до сих пор не заявила о разрыве существующих контрактов с Россией.

Сотрудничая с Газпромом, компания Engie финансирует страну-террориста и способствует убийству украинских детей и женщин, уничтожению украинских городов, — сказал координатор акции, представитель ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк.

Сообщается, что если западные страны и дальше продолжат покупать российские энергоносители, Россия заработает на этом 321 млрд долларов в 2022 году. На эту сумму можно купить 80 тыс. БТРов, 30 тыс. танков, 5 тыс. самолетов, 100 тыс. бронированных автомобилей "Тигр" и 3 тыс. БУКов.

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Крупнейшие украинские компании обращаются с призывами к Западу

ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на ее продление.

Для этого они создали инициативу #StopBloodyEnergy, на сайте которой размещен список западных компаний, продолжающих сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

В частности речь идет о газовых, угольных, трейдинговых, нефтесервисных и машиностроительных компаниях, продолжающих сотрудничество с РФ. Компания Engie является одним из фигурантов этого списка.

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Германия против российской нефти

Вицеканцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабэк заявил, что Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

Ранее он заявлял, что Германия сократила зависимость от российских энергоресурсов. Это произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Хабек заявлял о таких цифрах: импорт нефти из РФ сократился с 35 до 25%, газа – с 55 до 40%.

Сейчас известно, что цель Германии на 2022 год – снизить зависимость до 30%. Достичь почти полной независимости от российского газа Германия намерена к лету 2024 года.

Раньше мы рассказывали, почему российские эксперты называют свою нефть токсичной.

Также мы писали, как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян навсегда.