Спрос падает каждую секунду. Еще один нефтегазовый гигант отказался от российских ресурсов

Компании продолжают отказываться от российских ресуросов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Британская Нефтекорпорация British Petroleum заявила о том, что больше не будет заключать сделки о покупке российских нефти и газа.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Однако компания предупреждает, что продолжит закупку энергоносителей в рамках действующих контрактов.

Также представитель компании отметил, что исключением из правила может быть угроза для безопасности энергоснабжения для потребителей.

Отказ от российских энергоресурсов

Во вторник, 8 марта, датская нефтяная компания-гигант Royal Dutch Shell объявила о полном отказе от нефти и газа из РФ.

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Shell оказались более радикальными и заявили, что компания немедленно выходит из всех российских проектов, закроет АЗС на территории агрессора, прекратит закупки сырой нефти в РФ, а также производство авиационного топлива и смазочных материалов.

Напомним, что за день до этого Shell не хотела выходить из России и пыталась всячески оправдать такое решение.

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