Страшнее "Северного потока – 2"? Могут ли кремлевские газопроводы заменить Украину

Могут ли какие то газопроводы заменить наш транзит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кроме замороженного "Северного потока – 2", Россия успела построить множество обходных газопроводов, которые качают газ в разные части Европы, обходя украинскую ГТС.

"Сегодня" спросили у эксперта, могут ли другие трубопроводы заменить украинский транзит.

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По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, сегодня ключ от поставок российского голубого топлива в Европу находится в руках Украины.

Аналитик рассказывает, что у старого "Ямал-Европа" низкая пропускная способность и он не способен и близко обеспечить необходимый уровень прокачки.

"Северный поток- 1", на который и пытается давить сейчас агрессор, проходит через те страны, которые просто физически не пустят этот газ в центр Европы.

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По сути, украинский газопровод это единственный оптимальный вариант получения европейскими потребителями российского газа, правда, только в краткосрочной перспективе.

"В долгосрочной перспективе теоретически это возможно, но если бы наши рванули рубильник и перекрыли транзит, как только это началось, еще в феврале, то поверьте, были бы очень серьезные протесты, которые могли бы привести к тому, что европейские армии сейчас сражались бы за нашу независимость", – говорит Лупоносов.

Что делать?

Эксперт придерживается мнения, что Украина должна перекрыть транзит кровавого газа в Европу, поскольку сама же и призывает всех от него отказаться.

С продажи своих энергоресурсов Россия получает практически по миллиарду евро в день и эти деньги идут на финансирования убийства украинцев.

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"Сегодня" также писали, почему "Газпром" решил отключить от голубого топлива Польшу и Болгарию, и рассказывали, кто является главным конкурентом монополиста.