Выстрел себе в ногу или ключ к концу войны – почему Украина не останавливает транзит

Эксперты высказались о возможности прекратить транзит газа из России через Украину

Что Украина может сделать с транзитом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, через Украину продолжает проходить транзит российского газа, от которого мы и призываем Европу как можно быстрее отказаться.

В "Нафтогазе" утверждают, что транзит будет продолжаться до тех пор, пока это будет технически возможно.

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Почему прокачка голубого топлива продолжается и что будет, если Украина резко перекроет газовый вентиль, "Сегодня" спросили у экспертов.

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов считает, что сегодня именно у Украины есть ключ к тому, чтобы агрессор не получал по миллиарду евро от продажи энергоресурсов ежедневно.

По словам эксперта, трубопровод, по которому газ из РФ идет в Европу, является одним из самых безопасных мест в Украине.

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"Если бы власть хотела, чтобы европейцы всерьез восприняли эту проблему и всерьез начали активно помогать нам на всех фронтах, она должна была уже дернуть рубильник и прекратить поставки российского газа, но этого не происходит. Почему не происходит – непонятно", – рассказывает аналитик.

А вот у экономиста Алексея Куща другое мнение. Эксперт считает, что прекращение транзита для Украины – это выстрел себе же в ногу.

Во-первых, мы получаем за транзит газа около полутора миллиардов долларов и в нынешних условиях это достаточно крупная сумма для Украины, считает экономист.

"Во-вторых, если мы перестанем транзитировать газ, мы усилим экономический кризис в Европе, мы усилим кризис в коммунальной сфере, соответственно, вызовем к себе колоссальное негативное отношение со стороны европейского бизнеса и населения", – говорит Алексей Кущ.

Какими будут последствия?

Тут мнения экспертов также разделились. Алексей Лупоносов считает, что Украина находится в форс-мажорной ситуации и ее нельзя обвинять в невыполнении контрактов.

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"У нас форс-мажор, мне непонятно, какие контракты могут сейчас соблюдаться. Второй вопрос: если у нас война, почему мы до сих пор вынуждены обслуживать свои внешние долги?" – рассуждает аналитик.

Также аналитик подчеркнул, что ни один трубопровод из работающих ныне не может полностью удовлетворить потребности Европы в российском газе.

У "Ямал – Европа" – низкая пропускная способность, а "Северный поток – 1" не подходит для всей Европы территориально. Например, в Германию российский газ может попасть только через украинскую ГТС.

Недавно в "Нафтогазе" предложили прокачивать большие объемы газа через украинскую ГТС и не использовать "Северный поток – 1", что явно свидетельствует о том, что Украина не собирается заканчивать транзит.

"Мы кричим Западу – прекратить покупать газ у России, каждый цент – это лишний патрон. И вот мы собираемся прокачивать в два раза больше газа, чтобы Путин получил в два раза больше денег", – подчеркнул Лупоносов.

А вот Алексей Кущ не советует забывать о еще не запущенном, но уже готовом "Северном потоке – 2". По мнению эксперта, на волне негатива Германия может попытаться возродить кремлевский проект.

Также эксперт считает, что Украина может остановкой транзита запустить энергетический кризис внутри страны, поскольку газ мы докупаем на спотовом рынке Европы.

"Если бы такое решение было принято, то первыми ему аплодировали бы в Кремле", – подытожил Кущ.

О том, нужно ли срочно прекращать транзит или это только навредит нашей стране, сложно сказать однозначно, однако абсолютно точно можно утверждать, что эта опция может отмереть полностью по мере отказа цивилизованного мира от голубого топлива Кремля.

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