Стратегия РФ: зачем агрессору блокировка украинских морских портов

Эксперт объяснил, в чем состоит стратегия России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия нацелилась на блокирование путей для украинского экспорта, ведь по морю вывозили 90% от всего количества зерновых и 76% черных металлов.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

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"Это просто неимоверный удар: по факту нам перекрывают воздух и душат всю украинскую экономику. И эта стратегия приносит свои результаты – из-за заблокированных портов снова всплыли застарелые проблемы Укрзализныци, на которую лег основной экспорт", – подчеркнул он.

Речь идет об изношенных железнодорожных путях, отсутствии инвестирования и о том, что западные пограничные переходы не рассчитаны на обеспечение Украины экспортом и импортом в нужном объеме.

Давление на глобальные рынки

Эксперт акцентировал внимание на том, что РФ превращает торговлю металлом в инструмент международного давления на рынки. Она проводит политику агрессивного импорта – продает третьим странам, не поддержавшим санкции, свою продукцию с дисконтом, который достигает 40%, а уже они продают ее задешево в ЕС или насыщают рынки Европы своим экспортом, вытесняя оставшиеся украинские поставки.

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"Из-за этого цены в Европе тоже упали на 25-30%. И наши горнорудные и металлургические компании не могут экспортировать свою продукцию – и руду, и металл, – потому что из-за значительного снижения цен наша продукция стала нерентабельной", – рассказал Зинченко.

То есть мало того, что поезда с украинской продукцией задерживаются из-за проблем с логистикой на 90 дней, так еще и из-за агрессивного насыщения рынка российской продукцией на международном рынке начали падать цены, и даже европейские заводы начали закрываться.

ArcelorMittal Dunkerque (Франция) объявил, что останавливает домну. Поэтому уже сегодня металл стал оружием в геоэкономической войне.

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Оккупанты орудуют в порту Мариуполя

Ранее глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в ближайшие дни к Мариупольскому порту будет подведено электричество. Это позволит оккупантам полностью запустить его в работу.

Российские корабли активно заходят в гавань украинского города и вывозят наворованное. В приоритете – украинское зерно и металл, которые вывозят в Ростов, а потом продают другим странам. Федеральные телеканалы РФ даже не стыдятся восхвалять грабежи захватчиков на территории Украины.

В свою очередь компания Метинвест Ахметова и Новинского, предприятиям которой принадлежит украденный металл, обратилась к своим партнерам за рубежом и компаниям-операторам портов по всему миру, и предостерегла от покупки ворованной продукции. Как сказано в заявлении, компания изучает юридические механизмы, поэтому все, причастные к фактам грабежа, предстанут перед международным судом.

"Сегодня" также писали, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель, а также рассказывали, какое будущее у комбината "Азовсталь" и металлургии Украины.