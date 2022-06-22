Весь мир поможет отстроить "Азовсталь"? Какое будущее у комбината и металлургии Украины

В Украине должна развиваться металлургия, и "Азовсталь" – неотъемлемая ее часть

Эксперт рассказал, почему металлургия – это важная отрасль для Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Азовсталь" – имя этого металлургического комбината, который лишь немного не дожил до своего 90-летия, знает теперь весь мир.

Директор GMK Center Станислав Зинченко рассказал о будущем легендарного предприятия – нужно ли отстраивать "Азовсталь" и зачем Украине металлургия.

Реклама

Станислав Зинченко

Почему в Украине должна развиваться металлургия

Криворожский железорудный бассейн занимает по запасам железной руды второе место в мире. В 300-400 км от него расположен Донецкий угольный бассейн. Больше нигде в мире железная руда и коксующиеся угли так близко друг от друга и в таких объемах не встречаются.

Рядом также Никопольское месторождение марганцевых руд, необходимых при мартеновском способе производства стали. Поблизости и порты Азовского и Черного морей, позволяющие перевозить сырье и продукцию. Именно поэтому в этом регионе еще до советских времен развивалась металлургия.

Реклама

В мире очень мало стран имеют железорудные месторождения:

Бразилия;

Австралия;

ЮАР;

Россия;

Индия;

Канада;

Казахстан;

Украина.

Поэтому мы развивали и развиваем металлургию, что позволяет получать доходы от экспорта. Будущее мировой металлургии сильно зависит от создания новых видов продукции, которые обеспечат "зеленую" трансформацию экономики. Поэтому наличие месторождений железной руды и мощностей по производству DRI-окатышей будет конкурентным преимуществом украинской экономики.

В Украине горно-металлургический комплекс – это 9,5% ВВП с учетом как прямого, так и опосредованного влияния через поставщиков. Каждый 14-й работник в Украине так или иначе связан с металлургией. По итогам 2021 года горно-металлургические предприятия обеспечили более 1/3 экспорта товаров из Украины. Эта отрасль является базовой для экономики всей страны, металлургические предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками.

Реклама

Почему именно Мариуполь

Исторически так сложилось, что металлургические предприятия в Украине сконцентрированы в определенных регионах. Мариуполь, где расположены 2 металлургических комбината, – один из главных металлургических городов Украины.

Мариуполь обеспечивал 40% производства стали в Украине. Благодаря деятельности промышленных предприятий Мариуполь формировал до 2% ВВП Украины – и это прямое влияние (без учета опосредованных эффектов, связанных с цепочками поставки).

Металлургический комбинат "Азовсталь" был основан в 1933 году. До войны на предприятии работали 10,7 тыс. сотрудников. Работа комбината обеспечивала $2,6 млрд экспорта, или 3,8% от всего экспорта товаров из Украины. Суммарно, включая цепочку поставки, "Азовсталь" обеспечивала 0,6% ВВП Украины. Каждую пятую тонну стали в Украине производила "Азовсталь".

Это мировая практика – размещать металлургические заводы рядом с портами. В частности, в Италии металлургические заводы расположены рядом с портами Таранто, Пембино, Триест, в США – вблизи портов Балтимор и Филадельфия, в Южной Корее – рядом с портом Пхохан, в Китае – вблизи портов Шанхай, Гуанчжоу, Циндао.

Размещение металлургических комбинатов вблизи морских портов дает логистические преимущества как с точки зрения доставки сырья, так и в плане транспортировки готовой продукции. У морского транспорта нет конкурентов, когда нужно перевозить большие объемы продукции на дальние расстояния.

Перевозка сухопутным транспортом в этом случае экономически нецелесообразна. Кроме того, при перевозке авто- или железнодорожным транспортом приходится тратить ресурсы на таможенное оформление груза при прохождении территории транзитных государств, тогда как при перевозках морским транспортом такой необходимости нет.

Все металлургические заводы какую-то часть продукции экспортируют, поэтому возникает потребность в морских перевозках, особенно когда груз идет в дальние страны. Если металлургический завод расположен рядом с портом, то исчезает необходимость везти продукцию от завода в порт сухопутным транспортом.

Соответственно, уменьшаются расходы на логистику, продукция предприятия становится более конкурентоспособной на мировом рынке. Предприятие может больше продавать и, соответственно, обеспечивать больший вклад в экономику города, региона, страны.

Мариуполь – исключительно выгодное место для размещения металлургических предприятий. Город расположен недалеко от сырьевой базы (угольные месторождения Донбасса и железорудные месторождения Кривбасса). В сочетании с хорошей транспортной инфраструктурой (железнодорожной сетью и портовым хозяйством) это позволило развить металлургическое производство, конкурентоспособное на мировом рынке.

За счет работы металлургических комбинатов Мариуполя Украина обеспечивала 30% импорта чугуна в США и ЕС, а также 40% импорта слябов в ЕС.

Энвер Цкитишвили, генеральный директор "Азовстали", недавно рассказывал, что есть разные варианты возрождения комбината. "Метинвест" планирует возрождать завод точно в Мариуполе, при этом компания рассматривает разные локации, не только на нынешней площадке.

Металлургия во всем мире является фундаментом экономики и крупным работодателем. Моя личная точка зрения такова: без крупной металлургии, связанных с ней машиностроения, транспортной и энергетической инфраструктуры города будут умирать. Они будут становиться городками, потому что жителям негде будет работать и они вынуждены будут покинуть родину.

Мариуполь – металлургический город с яркой историей, здесь работали сотни и тысячи династий металлургов. Уверен, что весь мир поможет отстроить "Азовсталь", и меткомбинат станет известным и современным производством.

Ранее "Сегодня" писали, как планируют отгружать зерно из Одессы и сделать деблокаду Черного моря, а также рассказывали, что украинские власти просят наложить санкции на россиян из-за краж металла.