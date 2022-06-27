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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Оккупанты готовятся массово вывозить ворованную сталь из Мариуполя

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 июня, 18:23
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Российская пропаганда объявила про запуск порта в Мариуполе для экспорта намародёренного
Россияне продолжают грабить мариупольские предприятия
Россияне продолжают грабить мариупольские предприятия / Фото: Коллаж: Сегодня

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в ближайшие дни к Мариупольскому порту будет подведено электричество.

Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на слова террориста.

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Электричество в порту позволить полностью запустить его в работу, таким образом оккупанты смогут вывозить из Украины наворованное и привозить продукцию из страны-агрессора.

По словам Пушилина, водо- и электроснабжение морского порта Мариуполя будет восстановлено до конца июня.

Российские оккупанты вывозят в огромных количествах из украинских территорий намародёренное зерно и металлопродукций. Обворовывают временно оккупированные территории Украины.

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Фактами грабежа они хвастаются в сюжетах для федеральных новостей. Недавно на российском ТВ показали видео, как грузят ворованный металл на судно РМ-3, которое впоследствии отбыло в Ростов.

Ранее ММКИ и "Азовсталь" обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное производство по факту кражи металлопродукции из мариупольского порта.

Отвечать перед законом будут все

Россия, которая ворует украинский металл в оккупированном Мариуполе, а также все, кто намерен купить этот металл, будут привлечены к ответственности по нормам закона. Об этом заявил генеральный директор металлургического комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко, и предостерег мир от покупки ворованного.

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"Сейчас в Мариуполе происходит банальное воровство металла. Рашисты просто вывозят металл из порта, где к началу войны были сотни тысяч тонн продукции, предназначенной для клиентов в Европе. Также очень много металла находилось на наших предприятиях. И все его банально воруют и вывозят в РФ", – рассказал он.

В то же время он подчеркнул: всю украденную продукцию Метинвест может легко отследить, а юридический отдел компании Метинвест Ахметова и Новинского уже работает над механизмом, по которому все причастные к нелегальным сделкам будут привлечены к ответственности.

"Сегодня" также писали, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель, а также рассказывали, какое будущее у комбината "Азовсталь" и металлургии Украины.

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