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Отвечать перед законом будут все! Украина предостерегает мир от покупки ворованного оккупантами металла

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 июня, 14:37
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Существует немало юридических механизмов для привлечения к ответственности как оккупантов, так и покупателей ворованного ими металла
В Мариуполе происходит банальное воровство металла
В Мариуполе происходит банальное воровство металла / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Россия, которая ворует украинский металл в оккупированном Мариуполе, а также все, кто намерен купить этот металл, будут привлечены к ответственности по нормам закона.

Об этом заявил генеральный директор металлургического комбината Запорожсталь Александр Мироненко, и предостерег мир от покупки ворованного.

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"Сейчас в Мариуполе происходит банальное воровство металла. Рашисты просто вывозят металл из порта, где к началу войны были сотни тысяч тонн продукции, предназначенной для клиентов в Европе. Также очень много металла находилось на наших предприятиях. И все его банально воруют и вывозят в РФ", – рассказал он.

В то же время он подчеркнул: всю украденную продукцию Метинвест может легко отследить, а юридический отдел компании Метинвест Ахметова и Новинского уже работает над механизмом, по которому все причастные к нелегальным сделкам будут привлечены к ответственности.

Как утверждает Мироненко, вся продукция маркирована, поэтому ее очень легко отследить.

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"Поэтому я хотел бы предостеречь всех, кто хочет покупать этот металл: есть юридический механизм, и наши юристы работают над тем, чтобы все, кто будет причастен к операциям с металлом, понесли ответственность по украинскому и европейскому законодательству", – подчеркнул Мироненко.

Напомним, российские оккупанты вывезли в Ростов уже три корабля с металлом ММКИ и Азовстали, который был украден в Мариуполе.

Металлургические заводы обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по факту грабежа, а также призвали своих партнеров за рубежом и компании-операторы портов по всему миру не участвовать в операциях с ворованным металлом, а о попытках продаж сразу сообщать компанию Метинвест.

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Вывоз зерна

13 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Ростов следует уже третий корабль с украинским металлом с заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича группы "Метинвест".

По словам Андрющенко, очень символично, что кража произошла в День России – 12 июня.

"Сегодня" также писали, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель, а также рассказывали, какое будущее у комбината и металлургии Украины.

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