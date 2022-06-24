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Запорожские металлокомбинаты столкнулись с серьезными проблемами – что произошло

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 июня, 15:43
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Рассказываем, как руководство предприятий будет решать проблемы
С какими проблемами столкнулись комбинаты Запорожья
С какими проблемами столкнулись комбинаты Запорожья / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Из-за значительных проблем с логистикой и затоваренностью железнодорожных переходов запорожские металлургические предприятия вынуждены рассматривать варианты с сокращением производства.

Об этом рассказал генеральный директор метзавода Запорожсталь Группы Метинвест Александр Мироненко.

По его словам, запорожские предприятия сейчас работают на 50% мощности.

"Проблемы с логистикой не решены. У нас есть существенные проблемы с отгрузкой нашей продукции на клиентов в ЕС. Все наши маршруты до войны проходили через порты, но пока они недоступны. Сейчас у нас существенные затоварения на пограничных переходах на западной Украине. Это все заставляет нас рассматривать вариант с сокращением производства, потому что нашу продукцию просто нельзя переправить через границу", – объяснил Мироненко.

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Мироненко заявил, что руководители предприятия делают все зависимое от них, чтобы сохранить объемы экспорта и притока валюты в страну, в частности – предоставляют дополнительно свою технику для перегрузки продукции на границе с Евросоюзом

Кроме того, вместе с Кабинетом министров ищут пути решения проблем с логистикой.

Как известно, Украина ежедневно теряет 170 млн долларов из-за блокады портов, а по оценкам инвесткомпании Dragon Capital, в 2022 году ВВП страны упадет на 30% при затяжной войне до конца года.

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При условии перемирия и возможного открытия портов упадет на 22-25%. "Укрзализныця" уже не справляется с объемами перевозок в основном из-за узких пограничных переходов.

"Сегодня" раньше писали, что будет с заводом Азовсталь после войны. Также мы писали, как планируют восстанавливать завод им. Ильича.

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