Стройматериалы в Украине подорожали в два раза – что происходит с ценами на ремонт

Что будет с ценами на ремонт - ответ экспертов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Через два месяца после начала полномасштабного вторжения России украинцы подали через приложение "Дія" уже более 100 тысяч заявлений о поврежденном имуществе. А это значит, что полное восстановление, строительства или ремонта нуждаются тысячи объектов жилищного фонда.

"Сегодня" узнали у аналитиков компании OLX, как изменились цены на стройматериалы и сколько теперь придется платить за ремонт дома или квартиры

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По данным экспертов, из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов в Украину усложнились.

"Рост спрос на товары рубрики "Строительство/ремонт" на OLX и риски, связанные с доставкой продукции повлияли на уровень цен на стройматериалы. По сравнению с довоенным периодом, отдельные категории товаров сейчас стоят вдвое дороже", – рассказали в OLX.

Однако есть сегмент продукции, цена на которую снизилась, но такой гораздо меньше.

Больше всего подорожали системы вентиляции и электричества. Продукция для отопления помещений стала стоить дешевле, очевидно из-за своей сезонной неактуальности.

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Также меньше чем до войны стоят лакокрасочные материалы и товары типа "Металлопрокат/арматура". При этом спрос среди потенциальных покупателей по каждому типу товаров остался на довоенном уровне.

Если сравнить апрель и февраль, то ситуация выглядит так:

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Сколько стоит квадратный метр ремонта

В то же время цены на выполнение самого ремонта, то есть строительных работ, еще не успели вырасти.

По данным сайтов, предлагающих такие услуги, сейчас действуют цены, установленные еще до войны. Например, в Киеве за квадратный метр ремонта (считают по полу) придется отдать от 2 до 4,5 тыс. грн.

Цена зависит от того, какой именно ремонт вам нужен – косметический или капитальный и типа помещения.

Не забывайте, что производители часто привязывают свою продукцию к курсу доллара, а он с началом войны вырос почти на 7% напомнил "Сегодня" еще один участник рынка.

По его словам, после завершения активной фазы войны цены на стройматериалы стабилизируются, но довоенными они никогда не будут.

В целом стройматериалы подорожали от 20 до 60%, в зависимости от наличия на складах и страны производителя.

Это значит, что и за материалы для вашего ремонта придется заплатить больше, а насколько зависит от площади помещения, расхода материала и выбранных позиций.

Новое жилье для переселенцев

Раньше мы рассказывали, что построить быстро новое жилье для переселенцев у страны не получится.

Строительные работы на некоторых стройплощадках уже возобновились в начале апреля, строительная отрасль будет развиваться медленными темпами.

Об этом заявил основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Пидвысоцкий.

По его словам, на строительство не хватает некоторых ресурсов, например, часть тяжелой техники, которая необходима для выполнения работ, была передана на нужды военных для ликвидации завалов и расчистки пострадавших районов.

"Сегодня" также писали, сколько будет стоить восстановление Ирпеня и рассказывали, что будет с покупкой первички после войны.