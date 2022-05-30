Света и тепла не будет? Как цена на газ может сорвать отопительный сезон

Почему Харьковская ТЭЦ-5 остановила работу / Фото: Wikipedia, AFP

Из-за слишком высокой цены за потребление газа Харьковская ТЭЦ-5 вынуждена прекратить деятельность и законсервировать оборудование. Поэтому старт нового отопительного сезона может сорваться.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ТЭЦ-5, передает Интерфакс-Украина.

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Почему так случилось?

С 1 июня Харьковская ТЭЦ-5 не сможет работать, поскольку газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" установила новые цены на фиксированные объемы газа. Они действуют для предприятий топливно-энергетического комплекса.

Теперь за тысячу кубометров горючего вместо 7,9 тыс. грн нужно платить 29,4 тыс. грн.

"Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", – объяснили в пресс-службе теплоэлектроцентрали.

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Председатель правления компании Александр Минкович подчеркнул, что сейчас теплоэнергетическое сообщество Украины обращается к чиновникам и в очередной раз предупреждает, что подготовка и старт отопительного сезона под угрозой.

Он пояснил, что простой в работе теплоэлектроцентрали означает потерю денег, которые были бы использованы, в частности, на ремонт оборудования. А если их не проведут, то это оборудование не смогут запустить перед стартом отопительного сезона.

"А значит, старт и прохождение отопительного сезона тоже под вопросом. Отечественная генерация, как никогда, нуждается в поддержке государства, четких, понятных, лояльных механизмах работы. Но она вынуждена страдать от препятствий и постоянных ценовых скачков со стороны газоснабжающей организации", – отметили в пресс-службе.

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Что будет с тарифами на тепло

Раньше мы писали, что в "Нафтогазе" опровергли слухи о том, что компания собирается втрое повысить тарифы на тепло для граждан и заверили, что цена остается неизменной.

"Информация, распространенная в ряде средств массовой информации, относительно того, что "в Украине цена на отопление будет повышена втрое", является манипулятивной", – заверили в компании.

Кроме этого, в сообщении отмечено, что газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" действительно установила новые цены на газ во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго. Так произошло потому, что пересмотр цен с 1 июня был одним из условий договоров, которые были заключены ТКЭ с "Нафтогазом" и согласованы с правительством.

Однако для сдерживание тарифов будет использована часть международной финансовой помощи для Украины.

Ранее мы писали, что национальная компания "Нефтегаз Украины" определила, какие в 2022 году есть разнообразные риски, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

Читайте и о том, что президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что у "Нефтегаза" возникло немало проблем из-за войны, но никакой паники не должно быть.