Отопительный сезон под угрозой? Как "Нафтогаз" готовится к следующей зиме

Эксперт рассказал, кого Украина способна полностью обеспечить голубым топливом собственной добычи

"Нафтогазу" трудно решать проблемы из-за войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война и агрессивный газовый шантаж РФ заставили сомневаться многих украинцев в стабильности нашей энергосистемы и в том, знает ли "Нафтогаз", где брать голубое топливо в следующем году.

"Сегодня" спросили у эксперта, стоит ли волноваться перед следующим отопительным сезоном.

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По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, у "Нафтогаза" действительно появилась куча проблем из-за войны, но никакой паники не должно быть.

Заявления некоторых политиков о том, что следующей зимой украинцы замерзнут эксперт считает всего лишь попытками раскрутить определенный ажиотаж вокруг этой темы и своей персоны.

"Как не было проблем с отопительным сезоном, несмотря на то, что война началась, так и не будет проблем в следующем году. Да, действительно, "Нафтогазу" сложно, ему сложно решать эти проблемы, но на сегодняшний день "Нафтогаз" ведет переговоры с США, чтобы получить сжиженный газ", – говорит аналитик.

Газовые терминалы для его приема уже есть в Литве и Польше, и если достроить часть инфраструктуры, Украина сможет получать оттуда голубое топливо, приобретенное в США или любой другой стране.

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Может ли Украина обеспечить себя сама?

Здесь следует различать потребности населения и потребности бизнеса. Действительно, говорит Охрименко, всех бытовых потребителей Украина способна обеспечить газом собственной добычи и больше нигде его не покупать.

Однако есть еще промышленность, которая потребляет огромное количество энергоносителей и должна работать.

После войны часть предприятий может временно не работать, из-за разрушений, нанесенных российскими оккупантами. В таком случае потребление голубого топлива тоже сильно сократится.

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"Сегодня" раньше писали, спасет ли Украину передача сети Glusco "Нафтогазу" и рассказывали, сколько клиентам компании придется платить по новому тарифу.