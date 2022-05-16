Сеть Glusco передали "Нафтогазу": спасет ли это Украину от топливного кризиса

Эксперты говорят, что сеть АЗС, которые связывали с Виктором Медведчуком, скорее всего, национализируют

Сеть АЗС Glusco была передана в управление государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за войны России против Украины, на территории нашей страны уже четвертую неделю бушует топливный кризис. Враг уничтожил украинские заводы и нефтебазы, поэтому на рынке образовался дефицит горючего. Трейдеры в срочном порядке меняют логистику, чтобы привезти бензин и дизель из Европы. Параллельно с этим правительство решило передать сеть АЗС Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, в управление "Нафтогазу".

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, поможет ли это решение преодолеть нехватку топлива на заправках.

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Сеть меняет собственника

Сеть АЗС Glusco в конце прошлой неделе была передана в управление государственной компании НАК "Нафтогаз Украины". По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля речь идет о 172 заправочных станциях. Правда, эксперты говорят, что сеть насчитывает 105 станций.

Эта сеть фактически не работала весь прошлый год. После того, как в феврале 2021 года СНБО ввел санкции против нардепа ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука, компания Proton Energy Group S.A., в которую входит сеть АЗС Glusco, остановила поставки нефтепродукции на украинский рынок.

После этого СБУ обвинила компанию в фальсификате и теневой деятельности, а суд наложил арест на корпоративные права почти трех десятков компаний, в собственности которых, находились АЗС Glusco. Все это время компания фактически была парализована. В декабре ее продали SNEL Energy Limited, принадлежащая греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису.

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Но и после этого работа сети заправок не наладилась, а с начала войны там и вовсе не было в продаже топлива.

"У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — отметил Денис Шмыгаль.

Уменьшится ли дефицит

Примечательно, что премьер-министр завил о то, что решение о передаче АЗС Glusco поможет в преодолении дефицита топлива. Эксперты смотря на это более пессимистично, ведь сейчас основная проблема – это не продавать бензин и дизель, а привезти их из Европы.

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"Плохо я себе представляю "Нафтогаз" в качестве розничной компании. Правда, сейчас и задача довольно простая – продавать любое топливо, какое только есть. Поэтому в такой ситуации, думаю, они справятся. Но сначала нужно купить, а главное – привезти горючее, это сегодня самая сложная задача" – говорит директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Сейчас по рынку пошли слухи, что сеть АЗС могут продать какой-нибудь европейской компании, чтобы они параллельно с украинскими нефтетрейдерами наращивали объем поставок в Украину. Но это решение опять таки видится не слишком реалистичным. Во-первых, вряд ли кто-то из европейцев рискнет зайти в Украину во время войны. Россия показала, что одной из их главных целей является топливная инфраструктура, а значит под угрозой находится все нефтебазы, АЗС и бензовозы на территории Украины.

Второй момент, который остановит потенциального покупателя – не слишком прозрачная процедура изъятия имущества у бывших владельцев.

"Вряд ли какая-то компания, которая котируется на мировых биржах будет связываться с чем-то, что не имеет чистой с юридической точки зрения истории", – говорит Сергей Куюн.

Когда закончится дефицит

Однозначного ответа на вопрос о сроках окончания топливного кризиса не может дать никто. Чиновники от власти уже четвертую неделю говорят, что топливо появится через неделю-другую. Но на заправках все еще наблюдаются огромные очереди.

Согласно последнему комментарию от минэкономики, "чтобы исчезли очереди и дефицит, запасов горючего на АЗС требуется минимум на 15 дней".

В свою очередь участники рынка говорят, что дефицит может затянуться куда больше, чем на две недели.

"На начало войны в стране по моим оценкам было около 1500 работающих бензовозов, сейчас за месяц стало 1700, а надо 5000. Без помощи государства бизнес не потянет столько техники купить, найти водителей или засомневается, а зачем им столько будет нужно. Ведь, когда рынок наполнится топливом, где потом на весь этот автопарк работу искать. Поэтому до конца года нормального рынка топлива пока не прогнозируется. Острая фаза, вероятно, уйдёт через два месяца", – говорит основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

Ранее мы писали о некоторых способах заправить авто во время дефицита топлива . О том, как кризис изменил работу топливной отрасли страны, читайте здесь.