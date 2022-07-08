Транскаспийский маршрут: Казахстан собирается продавать нефть в обход России

Казахстан решил оградить себя от "дружбы" с РФ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

7 июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев собрал правительство и заявил о необходимости диверсифицировать поставки нефти из страны.

Как сообщили на сайте президента, геополитическая ситуация и "санкционное противостояние" привели к разрыву имеющихся транспортно-логистических цепочек.

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Казахи намерены проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов. В первую очередь реализовать железнодорожные проекты:

Соприкосновение – Мойинты;

Бахты – Аягоз;

Мактаарал – Дарбаза;

а также линию в обход Алматы.

Национальную транспортную компанию "Қазақстан темир жолы" хотят модернизировать, чтобы осуществлять еще большее количество экспорта.

Продажа нефти

Особое внимание обратили на морские транспортные пути, поскольку большинство (80%) экспортных поставок нефти из Казахстана проходят через российские черноморские терминалы.

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"Сейчас другое время. Я ставлю стратегическую задачу перед правительством – трансформировать наши порты и превратить в один из ведущих хабов Каспийского моря", – заявил Токаев.

Планируется укрепить морфлот, создать котейнерный хаб в порту Актау и диверсифицировать пути поставки нефти. Приоритетом является Транскаспийский маршрут, собирающийся привлекать инвесторов о Тенгизском проекте, увеличить мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

Оперативный ответ

Неслучайно такие решения президент Казахстана принял именно 7 июля. Это произошло на следующий день после приостановки Россией морского нефтяного терминала в Новороссийске на берегу Черного моря. Из-за этого объекта экспортируют абсолютное большинство казахстанской нефти на международные рынки.

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Терминал принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), большинством акций которого владеют правительства РФ (31%) и Казахстана (21%). Общая мощность объекта составляет 67 млн. тонн в год. Он очень важен, поскольку соединяет месторождения нефти на западе Казахстана и в Каспийском море и выводит черное золото в Европу.

Приморский суд Новороссийска принял, что терминал КТК не будет работать 30 суток. Основанием стало якобы обнаруженное "Ространснадзором" нарушение в сфере транспортировки, и орган надзора потребовал приостановить работу предприятия на 90 суток.

Эксперты убеждены, что такой шаг является приветом России Казахстана в ответ на попытки заменить российскую нефть на рынке Евросоюза. Такие изменения начали происходить после введения санкций Запада. В результате остановки терминала, европейский рынок потеряет за месяц до 8 млн тонн нефти.

Интересен и тот факт, что 6 июля в Казахстане также произошел взрыв на одном из крупнейших нефтяных месторождений Тенгиз. Там якобы проводили гидравлические тесты и одна из труб не выдержала давления – погибли два рабочих, еще трое пострадали.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз – одно из самых крупных в Казахстане, запасы нефти оцениваются в 3,2 млрд тонн. Трагедия совпала с заявлениями Токаева о готовности увеличить поставки энергоносителей в ЕС и решение российского суда в Новороссийске.

"Сегодня" ранее писали, что на протяжении последней недели цены на мировую нефть резко пошли в пике и достигли апрельских показателей, и рассказывали, что российский Газпромбанк собирается избавиться от заграничной "дочки".