Три района снова со светом: где в Донецкой области энергетики завершили ремонты

Аварийные бригады ДТЭК продолжают работать в зонах боевых действий / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение суток 19 мая аварийные бригады возобновили электроснабжения почти для 2000 домов в Донецкой области.

Как сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, заживили 8 населенных пунктов.

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Снова со светом – 1943 семьи в таких районах:

Бахмутском;

Покровском;

Краматорском.

"Больше всего возобновлений – в Покровском районе", – отметили энергетики.

В то же время без электроснабжения остаются 277 городов и сел. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское.

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Оперативные ремонты

Специалисты ДТЭК работают без перерыва 86 суток. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы отремонтировать сети и оперативно подать свет потребителям.

Из-за длительных и массированных обстрелов линии постоянно повреждаются. Компания должна получить разрешение от Вооруженных сил, чтобы приступить к работе. Некоторые объекты ремонтируют по несколько раз, потому что их снова повреждают во время боевых действий.

"Островок надежды" для мариупольцев

Ранее "Сегодня" рассказывали историю инженеров "Киевстара", которые в течение месяца поддерживали связь во временно оккупированном Мариуполе. Мобильные сети пострадали из-за отсутствия электропитания и многочисленных разрушений – оккупанты постоянно обстреливали город.

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Оставшиеся в городе инженеры "Киевстара" смогли собрать базовую станцию, используя оборудование, которое было в офисе, и почти месяц обеспечивали город мобильной связью.

Местные жители каждый день приходили в офис компании, чтобы узнать новости, пообщаться с близкими телефонами и подзарядить гаджеты. Власти также пользовались этим каналом связи, чтобы передать горожанам важные SMS-сообщения.

Узнайте, какую работу предлагают переселенцам в "ДТЭК Энерго". Компания также вложила миллионные инвестиции, чтобы восстановить Киевскую область после освобождения от российских захватчиков