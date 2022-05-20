"Островок надежды" для мариупольцев: как инженеры "Киевстара" поддерживали связь в оккупации

Рассказываем, как инженеры героически обеспечивали мобильное покрытие и доступ к информации в Мариуполе

Мариуполь в оккупации был со связью благодаря самоотверженным инженерам / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда Мариуполь оказался в осаде российских захватчиков, телеком-инфраструктура там была разрушена. Мобильные сети пострадали из-за отсутствия электропитания и многочисленных разрушений – оккупанты постоянно обстреливали город.

Оставшиеся в Мариуполе инженеры "Киевстара" решили восстановить связь. Они смогли собрать базовую станцию, используя оборудование, находившееся в офисе и почти месяц обеспечивали город мобильной связью.

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Как восстанавливали связь?

Базовую станцию разместили на четвертом этаже офисного здания, антенны выставили в окно. Технику подключили к оборудованию систем передач в "Киевстаре" и наладили питание от стационарного дизель-генератора.

Мариупольцы каждый день приходили в офис компании, ведь там можно узнать новости, пообщаться с близкими телефоном и подзарядить гаджеты. Власти также использовали этот канал связи, чтобы передать горожанам важные SMS-сообщения.

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Так продолжалось почти месяц – инженеры круглосуточно дежурили возле оборудования. Из офиса выходили только, чтобы запастись горючим. Каждый выход наружу сопровождался риском для жизни, потому что россияне беспощадно обстреливали город.

Несколько снарядов прилетело и в помещение "Киевстар" – один сжег стационарный дизель-генератор. После этого инженеры нашли в Мариуполе другой генератор и снова восстановили мобильную связь. Так продолжалось до очередного "прилета" 23 марта, когда здание офиса сильно пострадало.

В подвале под завалами

В результате попадания снаряда в стену дома, выходы из офиса частично завалило. Инженеры разобрали обломки и освободили проходы. Базовая станция осталась целой и проработала еще сутки.

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Снаряд попал в офисное здание

Сотрудники "Киевстара" месяц удерживали информационную оборону, но 24 марта должны были покинуть офис. Предварительно все важные данные из коммутатора удалили. Двум инженерам удалось покинуть Мариуполь, а еще двое остаются на временно оккупированной территории. Все они ждут победы Украины и стремятся возвратиться к работе.

С первых уст

Инженер по имени Роман рассказал "Сегодня", как все происходило, из первых уст. Россия начала 24 февраля обстреливать микрорайон Восточный в Мариуполе и близлежащие к нему населенные пункты Сартана и Талаковка.

В результате боевых действий начались перебои с электропитанием. Работникам "Киевстара" приходилось выезжать в город и подключать базовые станции к дизель-генераторам, чтобы поддерживать связь. Обстрелы все учащались и наносили все больший ущерб электросетям.

"Вечером 28 февраля Мариуполь окончательно погрузился в темноту", – вспоминает Роман.

Снаряд попал в офисное здание

Поскольку мобильная сеть не может долго работать без электроэнергии из общей сети, с 1 марта местные жители оказались без связи. Только в двух местах телефон "ловил" сигнал:

офис "Киевстара";

центр города.

Возле мариупольского Драмтеатра сигнал Vodafone спустя некоторое время исчез, поскольку их базовую станцию обстреляли. Помещение "Киевстара" осталось единственным местом, где была связь.

"Мы собрали оборудование, которое было в офисе. Подключили к системам передачи данных. Радиоантенны выставили в окна четвертого этажа. Базовая станция работала от дизель-генератора. Для нас было настоящим вызовом находить горючее: приходилось выходить в город, и это каждый раз было опасно", – объясняет Роман.

Работа во время войны

В Мариуполе не осталось никакой инфраструктуры – ни электричества, ни воды, ни газа. Не работали магазины и аптеки. Телеком-инженерам пришлось искать убежище в офисе.

"Вместе с мариупольцами мы проживали все риски и сложности осады. Каждое утро возле здания "Киевстара" собиралось много гражданских людей, военных, полиции – всем нужна была связь", – рассказывает Роман.

Базовая станция не могла охватить весь город. Люди приходили из разных районов к "островку надежды". Возле офиса часто выстраивались колонны авто или пешеходов, которые узнавали последние новости о "зеленых коридорах" и покидали город.

"Связь с родными, с Украиной – единственная надежда, которая оставалась у жителей. Думаю, ради этих моментов мы и работали", – отмечает инженер.

Снаряд попал здание "Киевстара" в Мариуполе

Со временем емкостей офисной базовой станции стало мало: ее постоянно дополняли находившиеся под руками детали. Однако с началом тяжелых бомбардировок, сотрудникам пришлось переместиться в подвал. В этот период, 15 марта, снаряды попали в здание и разрушили несколько этажей.

Рабочий график и эвакуация

Работники компании снова раздобыли в городе новое топливо, с помощью военных, спасателей, милиции и обыденных людей. В самые трудные моменты приходилось сливать бензин или дизель из заброшенных в городе разбитых автомобилей.

Впоследствии дизеля стало совсем мало, поэтому станцию включали всего на несколько часов в день. Это позволило продолжить ее работу. Мариупольцы привыкли к новому графику и в определенные часы приходили в офис. В другое время инженеры убирали антенны из окон, чтобы уберечь их от разрушений.

Снаряд попал в здание "Киевстара" в Мариуполе

После 20 марта в Мариуполе шли тяжелые бои, тогда же вооруженные оккупанты зашли в здание "Киевстара", но ничего не нашли и просто ушли. Следовательно, коллеги решили, что инженеры с семьями должны уехать из города, а двое других останутся на дежурстве.

"Я со своей семьей выехал 23 марта на автомобиле совершенно незнакомых мне людей, которые отдали мне его под честное слово. Дорога в Запорожье длилась три дня", – вспоминает Роман.

На следующий день в офис попал снаряд. Подвал, где скрывались сотрудники компании, завалило обломками бетона. Чудом им удалось разобрать завалы и выбраться. Новейшие герои выжили, но все еще находятся на временно оккупированной территории, в надежде совсем скоро увидеть близких.

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