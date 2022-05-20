"Острівець надії" для маріупольців: як інженери "Київстару" підтримували зв’язок в окупації

Розповідаємо, як інженери героїчно забезпечували мобільне покриття та доступ до інформації в Маріуполі

Маріуполь в окупації був зі зв'язком завдяки самовідданим інженерам / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли Маріуполь опинився в облозі російських загарбників, телеком-інфраструктура там була зруйнована. Мобільні мережі постраждали через відсутність електроживлення і численні руйнування – окупанти постійно обстрілювали місто.

Інженери "Київстару", які залишились в Маріуполі, вирішили відновити зв’язок. Вони змогли зібрати базову станцію, використовуючи обладнання, що було в офісі, та майже місяць забезпечували місто мобільним зв'язком.

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Як відновлювали зв’язок?

Базову станцію розмістили на четвертому поверсі офісної будівлі, антени виставили у вікно. Техніку під'єднали до обладнання систем передач в "Київстарі" та налагодили живлення від стаціонарного дизель-генератора.

Маріупольці щодня приходили до офісу компанії, адже там можна було дізнатись новини, поспілкуватись із близькими телефоном і підзарядити гаджети. Влада також користувалась цим каналом зв’язку, щоб передати містянам важливі SMS-повідомлення.

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Так тривало майже місяць – інженери цілодобово чергували біля обладнання. З офісу виходили лише, щоб запастися пальним. Кожен вихід назовні супроводжувався ризиком для життя, бо росіяни нещадно обстрілювали місто.

Кілька снарядів прилетіло й у приміщення "Київстару" – один спалив стаціонарний дизель-генератор. Після цього інженери знайшли в Маріуполі інший генератор та знову відновили мобільний зв’язок. Так тривало до чергового "прильоту" 23 березня, коли будівля офісу сильно постраждала.

У підвалі під завалами

Внаслідок попадання снаряду в стіну будинку, виходи з офісу частково завалило. Інженери розібрали уламки та звільнили проходи. Базова станція залишилась цілою та пропрацювала ще добу.

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Снаряд поцілив у офісну будівлю

Співробітники "Київстару" місяць втримували інформаційну оборону, але 24 березня мусили покинути офіс. Попередньо всі важливі дані з комутатора видалили. Двом інженерам вдалося покинути Маріуполь, а ще двоє залишаються на тимчасово окупованій території. Усі вони чекають перемоги України та прагнуть повернутися до роботи.

З перших вуст

Інженер на ім’я Роман розповів "Сьогодні", як усе відбувалося, з перших вуст. Росія почала 24 лютого обстрілювати мікрорайон Східний в Маріуполі та прилеглі до нього селища Сартана і Талаковка.

Внаслідок бойових дій почалися перебої з електроживленням. Працівникам "Київстару" доводилось виїжджати в місто та підключати базові станції до дизель-генераторів, щоб підтримувати зв’язок. Обстріли все частішали й завдавали все більшої шкоди електромережам.

"Увечері 28 лютого Маріуполь остаточно поринув у пітьму", – згадує Роман.

Снаряд поцілив у офісну будівлю

Оскільки мобільна мережа не може довго працювати без електроенергії зі загальної мережі, з 1 березня місцеві жителі опинились без зв’язку. Лише в двох місцях телефон "ловив" сигнал:

офіс "Київстару";

центр міста.

Біля маріупольського Драмтеатру сигнал Vodafone за деякий час зник, оскільки їхню базову станцію обстріляли. Приміщення "Київстару" залишились єдиним місцем, де був зв’язок.

"Ми зібрали обладнання, яке було в офісі. Підключили до систем передачі. Радіоантени виставили у вікна четвертого поверху. Базова станція працювала від дизель-генератора. Для нас було справжнім викликом знаходити пальне: доводилось виходити у місто, і це кожен раз було небезпечно", – пояснює Роман.

Робота під час війни

У Маріуполі не залишилось жодної інфраструктури – ні електрики, ні води, ні газу. Не працювали магазини й аптеки. Телеком-інженерам довелося шукати прихистку в офісі.

"Разом з маріупольцями ми проживали усі ризики і складнощі облоги. Щоранку біля будівлі "Київстару" збиралось багато цивільних людей, військових, поліції – всім потрібен був зв’язок", – розповідає Роман.

Базова станція не могла охопити все місто. Люди приходили з різних районів до "острівця надії". Біля офісу часто шикувались колони авто чи пішоходів, які дізнавалися останні новини про "зелені коридори" та покидали місто.

"Зв’язок з рідними, з Україною – єдина надія, яка залишалась у мешканців. Думаю, заради цих моментів ми й працювали", – наголошує інженер.

Снаряд поцілив у будівлю "Київстару" в Маріуполі

Із часом ємностей офісної базової станції стало замало: її постійно доповнювали деталями, які були під руками. Однак з початком важких бомбардувань, співробітникам довелося переміститися в підвал. У цей період, 15 березня, снаряди потрапили в будівлю та знищили кілька поверхів.

Робочий графік та евакуація

Працівники компанії знову роздобули в місті нове паливо, з допомогою військових, рятувальників, поліції та звичайних громадян. У найскрутніші моменти доводилось зливати бензин чи дизель з покинутих в місті розбитих автомобілів.

Згодом дизелю стало зовсім мало, тож станцію вмикали лише на кілька годин в день. Це дозволило продовжити її роботу. Маріупольці призвичаїлись до нового графіку та в певні години приходили до офісу. В інший час інженери прибирали антени з вікон, щоб уберегти їх від руйнувань.

Снаряд поцілив у будівлю "Київстару" в Маріуполі

Після 20 березня в Маріуполі точились важкі бої, тоді ж озброєні окупанти зайшли в будівлю "Київстару", але нічого не знайшли та просто пішли. Відтак, колеги вирішили, що інженери з сім’ями повинні виїхати з міста, а двоє інших залишаться на чергуванні.

"Я зі своєю сім'єю виїхав 23 березня на автомобілі зовсім незнайомих мені людей, які віддали мені його під чесне слово. Дорога до Запоріжжя тривала три дні", – згадує Роман.

Наступного дня в офіс влучив снаряд. Підвал, де ховалися працівники компанії, завалило уламками бетону. Дивом їм вдалося розібрати завали та вибратися. Новітні герої вижили, але досі перебувають на тимчасово окупованій території, з надією зовсім скоро побачити близьких.

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