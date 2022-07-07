Тысячи украинцев резко стали должниками "Нафтогаза" – кого касается

"Нафтогаз" пожаловался на решение "Оператора ГТС" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В "Нафтогазе" рассказали, что компания 5 июля получила информацию о том, что "Оператор ГТС Украины" перенес все отборы газа более чем для 1,3 млн потребителей с других компаний на "Нафтогаз" еще начиная с мая.
Об этом сообщает пресс-служба НАКа в социальных сетях.
Компанию возмутило то, что решение было принято задним числом и без ее ведома.
Речь идет о бывших потребителях таких компаний:
- ГП "КиевГазЭнерджи";
- ООО "ЛУБНЫГАЗ-ТРЕЙДИНГ";
- ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ";
- ООО "Тернопольгоргаз";
- ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ";
- ООО "Черкассыгаз Сбыт".
"Это уже второе подобное решение ОГТСУ за последний месяц, принятое задним числом без нашего ведома и согласования", – пожаловались в "Нафтогазе".
В компании обратили внимание, что согласно постановлению НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года № 2496, предыдущие поставщики должны были предусмотреть свою неспособность продолжать поставки природного газа и заблаговременно предупредить собственных потребителей.
Что делать?
"Мы понимаем, что клиенты этих компаний производили расчет за предыдущий период с вышеупомянутыми компаниями, однако, учитывая решение ОГТСУ, поставку газа за май и июнь 2022 года осуществлял "Нафтогаз", – говорится в сообщении.
Поэтому возникла ситуация, в которой потребители, уже заплатившие другому поставщику за май и июнь, будут иметь долг перед "Нафтогазом".
В компании посоветовали людям, попавшим в такую ситуацию, обратиться к своим предыдущим поставщикам голубого топлива.
"Сегодня" писали, что "Нафтогаз" попросил сделать своих клиентов и как компания хочет перевернуть ситуацию на рынке топлива.