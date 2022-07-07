Тысячи украинцев резко стали должниками "Нафтогаза" – кого касается

"Нафтогаз" пожаловался на решение "Оператора ГТС" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В "Нафтогазе" рассказали, что компания 5 июля получила информацию о том, что "Оператор ГТС Украины" перенес все отборы газа более чем для 1,3 млн потребителей с других компаний на "Нафтогаз" еще начиная с мая.

Об этом сообщает пресс-служба НАКа в социальных сетях.

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Компанию возмутило то, что решение было принято задним числом и без ее ведома.

Речь идет о бывших потребителях таких компаний:

ГП "КиевГазЭнерджи";

ООО "ЛУБНЫГАЗ-ТРЕЙДИНГ";

ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ";

ООО "Тернопольгоргаз";

ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ";

ООО "Черкассыгаз Сбыт".

"Это уже второе подобное решение ОГТСУ за последний месяц, принятое задним числом без нашего ведома и согласования", – пожаловались в "Нафтогазе".

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В компании обратили внимание, что согласно постановлению НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года № 2496, предыдущие поставщики должны были предусмотреть свою неспособность продолжать поставки природного газа и заблаговременно предупредить собственных потребителей.

Что делать?

"Мы понимаем, что клиенты этих компаний производили расчет за предыдущий период с вышеупомянутыми компаниями, однако, учитывая решение ОГТСУ, поставку газа за май и июнь 2022 года осуществлял "Нафтогаз", – говорится в сообщении.

Поэтому возникла ситуация, в которой потребители, уже заплатившие другому поставщику за май и июнь, будут иметь долг перед "Нафтогазом".

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В компании посоветовали людям, попавшим в такую ситуацию, обратиться к своим предыдущим поставщикам голубого топлива.

"Сегодня" писали, что "Нафтогаз" попросил сделать своих клиентов и как компания хочет перевернуть ситуацию на рынке топлива.