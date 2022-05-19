Учат и трудоустраивают: какую работу предлагают переселенцам в ДТЭК Энерго

ДТЭК Энерго активно нанимает новых работников / Фото: Pexels, Unsplash, Коллаж: Сегодня

С начала войны, более 1000 новых сотрудников обеспечили работой в "ДТЭК Энерго" бизнесмена Рината Ахметова.

Как сообщили в пресс-службе компании, украинцам предоставили места на шахтах и вспомогательных предприятиях в Днепропетровской области.

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Среди трудоустроенных граждан почти 400 человек – это украинцы, которых удалось эвакуировать из зон активных боевых действий.

"Это люди, выехавшие из временно оккупированных регионов Украины или тех, где продолжаются боевые действия. Также немало тех, кто потерял работу из-за остановки предприятий или сокращения бизнеса", – объяснили в "ДТЭК Энерго".

Новый старт

На предприятиях компании всячески поддерживают будущих сотрудников. Им помогают:

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получить специальность;

научиться новой профессии;

обновить профессиональные удостоверения.

Если людям негде жить, им предоставляют места в общежитиях. Компания также обеспечивает адаптацию новичков к производственному процессу и медицинскому страхованию.

Релокация на запад

В условиях военного положения многие предприятия перенесли свои мощности подальше от линии фронта, на запад страны. Одними из первых на новом месте заработали производства машиностроительной компании Corum Group, входящей в состав ДТЭК Рината Ахметова – в Хмельницкой и Волынской областях.

Как сообщили в комитете Верховной Рады по экономическому развитию, релокация Corum Group является одним из успешных примеров. Они оказались среди тех, кто первыми решился на такой шаг для сохранения бизнеса.

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Ранее "Сегодня" писали о том, какие специалисты нужны работодателям во время войны. В то же время украинские работники в Польше попали под сокращения.