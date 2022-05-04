Одни из первых: как Corum Group перенес производство на запад Украины

Компании переносят производственные мощности из областей, где продолжаются боевые действия

Машиностроительная компания перевезла мощности на мероприятие / Фото: Коллаж: Сегодня, CORUM GROUP

Машиностроительная компания Corum Group, входящая в состав ДТЭК Рината Ахметова, успешно перенесла производственные мощности на запад страны.

Как сообщили в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, из регионов, где продолжаются боевые действия, производства переехали в Хмельницкую и Волынскую области.

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"В качестве примера успешно осуществленных мероприятий по релокации следует отметить машиностроительную компанию Corum Group, которая одной из первых решила перенести производство на площадки машиностроительных заводов в Хмельницком и Волыни", – отметили в комитете.

Переезд во Львовскую область

Лидером по количеству переехавших с востока предприятий является Львовская область. По информации Фонда государственного имущества Украины, речь идет о релокации 92 предприятий, из которых 38 уже возобновили работу. Еще 50 должны завершить переезд.

В рамках программы во Львовскую область переезжают и два крупных машиностроительных предприятия. В частности, ООО "Ветропарки Украины" группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", проектирующих и монтирующих ветровые установки для генерации электроэнергии.

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По информации профильного комитета ВРУ, из-за вооруженной агрессии России тысячи украинских предприятий и владельцев бизнеса прекратили деятельность. Государство и частный сектор понесли убытки на сотни миллиардов гривен.

Энергетика в условиях войны

Несмотря на войну, критическая инфраструктура работает, равно как и обслуживающие ее предприятия. С начала полномасштабного вторжения без выходных ремонтируют линии электропередач инженеры ДТЭК, часто с риском для собственной жизни и здоровья

Они продолжают подключать к сети освобожденные от оккупантов города в пригороде Киева – Буча, Гостомель и Ирпень постепенно возвращаются к мирной жизни. Территории разминируют, а затем с разрешения ВСУ начинают работу аварийные бригады.

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Возобновили работу и металлургические компании. Этой ситуацией воспользовались российские захватчики, цинично нанесшие удар по Авдеевском коксохимическом заводе, когда рабочие возвращались из смены домой

В компании Метинвест подтвердили, что в результате удара погибли 10 человек, еще почти 20 человек с ранениями попали в местную больницу. Семьям погибших и пострадавших окажут помощь.

Раньше Оператор ГТС указал, как эффективнее всего ударить по энергетике РФ. В Европарламенте также представили шестой пакет санкций, который планируют ввести против агрессора.