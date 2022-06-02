Украинцы на Донетчине и Киевщине снова со светом – в каких районах возобновили электроснабжение

Украинцы снабжены светом после вражеских обстрелов / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За сутки 1 июня энергетики ДТЭК отремонтировали поврежденные обстрелом электросети и вернули свет украинцам в Донецкой и Киевской областях.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, снова подают электроэнергию к 12,3 тыс. семей из 22 городов и сел Донецкой области.

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Электропитанием обеспечены потребители в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов Киевской области без света остались более 8 тыс. семей из Обуховского района, которым оперативно вернули электроснабжение. Удалось заживить 24 населенных пункта вблизи столицы.

"Аварийные бригады ДТЭК готовы оперативно возвращать свет в дома жителей, как только на это будет разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны", – подчеркнули энергетики.

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Специалисты компании работают без перерыва уже 99 сутки совместно с военными и другими спецслужбами, чтобы обеспечить украинцев током.

Итоги мая

В мае монтеры ДТЭК вернули свет 697 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения в результате боевых действий в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

Снова со светом потребители в 579 населенных пунктах. В некоторые дома электроснабжения приходится восстанавливать почти ежедневно из-за активных обстрелов и постоянных повреждений сетей

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18 мая энергетики ДТЭК завершили все работы по возобновлению электросетей компании в Киевской области. Специалисты "ДТЭК Киевские региональные электросети" продолжают работать над точечными заявками клиентов и восстанавливать постоянные схемы питания электроэнергией.

Для возвращения света в Киевскую область уже потратили 300 млн грн. Чтобы полностью восстановить инфраструктуру электросетей до довоенного уровня, необходимо около 1 млрд грн. Энергетики надеются на помощь иностранных партнеров и Фонд восстановления Украины.

Ранее "Сегодня" писали, как объекты критической инфраструктуры с начала войны обеспечивают светом, и рассказывали, готова ли Украина увеличить объем поставки электроэнергии в страны ЕС.