Украинцы вернулись к строительству: в каких регионах просят больше всего разрешений

Несмотря на войну, украинцы начинают новое строительство / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны Украины с РФ многие объекты пострадали от вражеских обстрелов. Частично стройку заморозили. Тем не менее восстановление жилья и других объектов начинают уже сейчас, хотя военное положение продолжается.

С конца февраля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины рассмотрела более 5800 обращений, касающихся строительства. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

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Откуда поступает больше всего обращений

Больше всего новых объектов начинают строить в трех западных областях: Львовской, Закарпатской и Хмельницкой. Там выдали наибольшее количество разрешений.

Львовская область также является лидером по выдаче сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию.

Восстановление началось и в тех населенных пунктах, которые были под временной оккупацией. Инфраструктура в этих районах очень пострадала, и теперь инспекция получает обращения относительно объектов в Черниговской, Сумской, Киевской областях.

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В общем за 2 месяца, с 15 марта по 15 мая, статистика ГИАГ Украины такова:

2200 сообщений о начале строительных работ;

2950 деклараций о готовности объекта к эксплуатации;

130 разрешений на выполнение строительных работ;

100 сертификатов о принятии объекта в эксплуатацию;

470 изменений в сообщения, декларации и разрешения.

Разрушенные города и села будут восстанавливать по упрощенной процедуре

Ранее мы рассказывали, что после вступления соответствующего закона в силу в Украине будет действовать программа комплексного обновления населенных пунктов и территорий. В ней будут определены приоритеты восстановления городов и сел, пострадавших в результате боевых действий.

Каждый план восстановления города, села или территории ОТГ будут утверждать местные власти с возможностью публичных дискуссий. Он должен содержать общее описание населенного пункта и информацию о его подготовке к строительству, а также об объемах ущерба, причиненного объектам инфраструктуры.

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Также мы писали, как государство планирует восстанавливать Украину во время и после войны.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, пока восстановление проходит оперативно и касается преимущественно критической инфраструктуры. Ибо война и боевые действия продолжаются, и все может быть разрушено повторно. Потому пока большие проекты восстановления не начинают.

А вот большой план послевоенного восстановления имеет несколько этапов. Мы рассказали, как будут восстанавливать Украину после боевых действий.

Мы писали, что из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов значительно усложнились. Поэтому полномасштабная война с Россией сильно ударила по ценам на строительные материалы.