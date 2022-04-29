Война ударила по ценам на стройматериалы – что подорожало больше всего

Эксперты рассказали, как изменилась ситуация со стройматериалами с начала полномасштабной войны

Цены на стройматериалы значительно изменились / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война взвинтила цены на стройматериалы в Украине до новых пиков, но некоторые позиции наоборот подешевели.

Аналитики OLX специально для "Сегодня" проанализировали, что подорожало больше всего с начала войны.

Реклама

Следовательно, из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов в Украину усложнились.

На товары рубрики "Строительство/ремонт" спрос вырос, что также отразилось на их стоимости.

"По сравнению с довоенным периодом отдельные категории товаров сейчас стоят вдвое дороже. Однако есть сегмент продукции, цена на которую снизилась", – констатировали эксперты.

С начала войны наибольший рост цены наблюдается в сегменте электроники – почти в два раза, а также среди типа товаров "Прочие стройматериалы" (63%), куда входит широкий перечень позиций – от песка и отсева до ворот и контейнеров.

Реклама

Что подешевело?

На некоторые товары цена снизилась, например, продукция для отопления помещений стала стоить дешевле, очевидно, из-за своей сезонной неактуальности.

Также меньше чем до войны стоят лакокрасочные материалы и товары типа "Металлопрокат/арматура". При этом спрос посреди возможных покупателей по каждому типу продуктов остался на довоенном уровне.

Сравнение цен февраля и апреля выглядит так:

Реклама

Микрорайон для переселенцев

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в области планируют построить жилье для вынужденно переселенных украинцев из других регионов.

Для этих нужд даже выделили 10 гектаров земли, а к строительству будут привлечены международные партнеры.

По предварительной информации, микрорайон будет представлять собой пятиэтажные дома на 2,5 тыс. квартир.

"Сегодня" также писали, можно ли в качестве компенсации выбирать жилье в другом населенном пункте, и рассказывали, от чего у ремонте уже нужно отказаться.