Война ударила по ценам на стройматериалы – что подорожало больше всего

Война взвинтила цены на стройматериалы в Украине до новых пиков, но некоторые позиции наоборот подешевели.
Аналитики OLX специально для "Сегодня" проанализировали, что подорожало больше всего с начала войны.
Следовательно, из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов в Украину усложнились.
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На товары рубрики "Строительство/ремонт" спрос вырос, что также отразилось на их стоимости.
"По сравнению с довоенным периодом отдельные категории товаров сейчас стоят вдвое дороже. Однако есть сегмент продукции, цена на которую снизилась", – констатировали эксперты.
С начала войны наибольший рост цены наблюдается в сегменте электроники – почти в два раза, а также среди типа товаров "Прочие стройматериалы" (63%), куда входит широкий перечень позиций – от песка и отсева до ворот и контейнеров.
Что подешевело?
На некоторые товары цена снизилась, например, продукция для отопления помещений стала стоить дешевле, очевидно, из-за своей сезонной неактуальности.
Также меньше чем до войны стоят лакокрасочные материалы и товары типа "Металлопрокат/арматура". При этом спрос посреди возможных покупателей по каждому типу продуктов остался на довоенном уровне.
Сравнение цен февраля и апреля выглядит так:
Микрорайон для переселенцев
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в области планируют построить жилье для вынужденно переселенных украинцев из других регионов.
Для этих нужд даже выделили 10 гектаров земли, а к строительству будут привлечены международные партнеры.
По предварительной информации, микрорайон будет представлять собой пятиэтажные дома на 2,5 тыс. квартир.
"Сегодня" также писали, можно ли в качестве компенсации выбирать жилье в другом населенном пункте, и рассказывали, от чего у ремонте уже нужно отказаться.