Украинские металлурги из-за РФ вышли из крупнейшей мировой ассоциации

Украинские металлурги отказываются от мероприятий, где присутствует Россия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ассоциация Укрметаллургпром, которая объединяет ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, заявила ассоциации Worldsteel, что не будет участвовать ни в одном из мероприятий, в котором принимают участие представители России.

Об этом говорится в официальном письме ОП руководству Worldsteel.

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В Укрметалугпроме подчеркнули: война против Украины, которую россияне цинично называют спецоперацией, длится уже более полутора месяцев. Россияне разрушают жилые кварталы, больницы, школы и детские сады в Украине, уничтожают тысячи невинных людей. Большинство стран мира поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, в том числе санкциями, а международные организации приостанавливают участие России в деятельности своих органов.

"Мы надеялись, что Worldsteel, как крупнейшее и самое респектабельное мировое сталелитейное сообщество, следует примеру и приостановит членство российских ассоциаций и компаний. Но, к сожалению, представители страны-агрессора продолжают участвовать во всех мероприятиях Worldsteel", – говорится в письме.

Именно поэтому Ассоциация Укрметаллургпром, как уполномоченный представитель украинского сталелитейного сообщества, не собирается участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.

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"Мы сообщаем, что наша ассоциация с сегодняшнего дня прекращает участие во всех органах Worldsteel, пока российские ассоциации и компании продолжают участвовать в деятельности Worldsteel. Мы надеемся, что сообщество пересмотрит свою позицию и примет правильные решения, чтобы дать возможность украинским и другим цивилизованным ассоциациям и компаниям металлургической отрасли вернуться к активному участию в деятельности Worldsteel", – указано в заявлении.

Знать врага в лицо

Недавно группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили общий проект Stop Bloody Energy, в рамках которого призывают западные компании прекратить сотрудничество с РФ в топливно-энергетической сфере

Учредители проекта собрали информацию о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, которые продолжают сотрудничать с агрессором.

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Цель Stop Bloody Energy — показать крупные мировые компании, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают вести бизнес в РФ и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

Ранее мы рассказывали, Минэкономики Украины обратилось с письмом в крупные западные энергетические компании и призвало их прекратить работать в России из-за ее нападения на Украину.