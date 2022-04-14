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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Бизнес на крови: Минэнергетики призвало западные энергокомпании остановить сотрудничество с РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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14 апреля, 17:14
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Некоторые мировые компании продолжают сотрудничать с РФ, не смотря на кровопролитную войну в Украине
Украина снова призывает западныей мир отказаться от сотрудничества с РФ
Украина снова призывает западныей мир отказаться от сотрудничества с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство экономики Украины обратилось с письмом к крупным западным энергетическим компаниям и призвало их прекратить работать в России из-за ее нападения на Украину.

Об этом говорится в письме Министерства экономики Украины в ряд иностранных компаний.

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"Обращаемся к вашей компании с просьбой прекратить любую предпринимательскую и экономическую деятельность со страной-агрессором и, таким образом, поддержать украинский народ и мирное будущее мира", – отмечается в обращении.

Ранее с аналогичным призывом к странам Запада обращались крупнейшие украинские энергокомпании – "Нафтогаз", ДТЭК и "Укрэнерго".

В министерстве отмечают, что активная позиция компаний по разрыву каких-либо связей со страной-агрессором и осуждению российского нападения на Украину станет подтверждением их ответственности перед обществом и приверженности идеалам мира и гуманизма.

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Минэкономики отправило это письмо руководству таких компаний как:

  • Uniper SE
  • Vitol
  • Trafigura Group
  • Gasum Energy Company
  • Geoplin
  • Glencore
  • INCO Engineering
  • CEEnergy Zrt
  • OLKO Maschinentechnik
  • Schaeffler Group
  • Prvo plinarsko društvo d.o.o
  • Slovenský plynárenský průmysl
  • SMT Scharf GmbH и TechnipFMC plc.

Знать врага в лицо

Недавно группа ДТЭК, НАК Нафтогаз Украины и НЭК Укрэнерго запустили общий проект Stop Bloody Energy, в рамках которого призывают западные компании прекратить сотрудничество с РФ в топливно-энергетической сфере

Учредители проекта собрали информацию о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, которые продолжают сотрудничать с агрессором.

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Цель Stop Bloody Energy — показать крупные мировые компании, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают вести бизнес в РФ, и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

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