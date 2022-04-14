Бізнес на крові: Міненергетики закликало західні енергокомпанії зупинити співпрацю з РФ

Міністерство економіки України звернулось з листом до великих західних енергетичних компаній та закликало їх припинити працювати в Росії через її напад на Україну.
Про це йдеться в листі Міністерства економіки України до ряду іноземних компаній.
"Звертаємося до вашої компанії з проханням припинити будь-яку підприємницьку та економічну діяльність з країною-агресором і таким чином підтримати український народ і мирне майбутнє світу", – зазначається у зверненні.
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Раніше з аналогічним закликом до країн Заходу зверталися найбільші українських енергокомпаній – "Нафтогаз", ДТЕК і "Укренерго".
В міністерстві зазначають, що активна позиція компаній щодо розриву будь-яких зв’язків із країною-агресором та засудження російського нападу на Україну стане підтвердженням їх відповідальності перед суспільством та відданості ідеалам миру та гуманізму.
Мінекономіки відправила цього листа керівництву таких компаній як:
- Uniper SE
- Vitol
- Trafigura Group
- Gasum Energy Company
- Geoplin
- Glencore
- INCO Engineering
- CEEnergy Zrt
- OLKO Maschinentechnik
- Schaeffler Group
- Prvo plinarsko društvo d.o.o
- Slovenský plynárenský priemysel
- SMT Scharf GmbH та TechnipFMC plc.
Знати ворога в обличчя
Нещодавн група ДТЕК, НАК Нафтогаз України та НЕК Укренерго запустили спільний проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з РФ у паливно-енергетичній сфері.
Засновники проєкту зібрали інформацію про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацювати з агресором.
Мета Stop Bloody Energy — показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес в РФ, та фактично заробляють на крові українського народу, повідомили в компанії ДТЕК.