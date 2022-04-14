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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Бізнес на крові: Міненергетики закликало західні енергокомпанії зупинити співпрацю з РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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14 квітня, 17:14
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Деякі світові компанії продовжують співпрацювати з РФ, незважаючи на кровопролитну війну в Україні
Україна знову закликає західний світ відмовитись від співпраці з РФ
Україна знову закликає західний світ відмовитись від співпраці з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство економіки України звернулось з листом до великих західних енергетичних компаній та закликало їх припинити працювати в Росії через її напад на Україну.

Про це йдеться в листі Міністерства економіки України до ряду іноземних компаній.

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"Звертаємося до вашої компанії з проханням припинити будь-яку підприємницьку та економічну діяльність з країною-агресором і таким чином підтримати український народ і мирне майбутнє світу", – зазначається у зверненні.

Раніше з аналогічним закликом до країн Заходу зверталися найбільші українських енергокомпаній – "Нафтогаз", ДТЕК і "Укренерго".

В міністерстві зазначають, що активна позиція компаній щодо розриву будь-яких зв’язків із країною-агресором та засудження російського нападу на Україну стане підтвердженням їх відповідальності перед суспільством та відданості ідеалам миру та гуманізму.

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Мінекономіки відправила цього листа керівництву таких компаній як:

  • Uniper SE
  • Vitol
  • Trafigura Group
  • Gasum Energy Company
  • Geoplin
  • Glencore
  • INCO Engineering
  • CEEnergy Zrt
  • OLKO Maschinentechnik
  • Schaeffler Group
  • Prvo plinarsko društvo d.o.o
  • Slovenský plynárenský priemysel
  • SMT Scharf GmbH та TechnipFMC plc.

Знати ворога в обличчя

Нещодавн група ДТЕК, НАК Нафтогаз України та НЕК Укренерго запустили спільний проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з РФ у паливно-енергетичній сфері.

Засновники проєкту зібрали інформацію про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацювати з агресором.

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Мета Stop Bloody Energy — показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес в РФ, та фактично заробляють на крові українського народу, повідомили в компанії ДТЕК.

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