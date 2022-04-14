Бізнес на крові: Міненергетики закликало західні енергокомпанії зупинити співпрацю з РФ

Деякі світові компанії продовжують співпрацювати з РФ, незважаючи на кровопролитну війну в Україні

Україна знову закликає західний світ відмовитись від співпраці з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство економіки України звернулось з листом до великих західних енергетичних компаній та закликало їх припинити працювати в Росії через її напад на Україну.

Про це йдеться в листі Міністерства економіки України до ряду іноземних компаній.

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"Звертаємося до вашої компанії з проханням припинити будь-яку підприємницьку та економічну діяльність з країною-агресором і таким чином підтримати український народ і мирне майбутнє світу", – зазначається у зверненні.

Раніше з аналогічним закликом до країн Заходу зверталися найбільші українських енергокомпаній – "Нафтогаз", ДТЕК і "Укренерго".

В міністерстві зазначають, що активна позиція компаній щодо розриву будь-яких зв’язків із країною-агресором та засудження російського нападу на Україну стане підтвердженням їх відповідальності перед суспільством та відданості ідеалам миру та гуманізму.

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Мінекономіки відправила цього листа керівництву таких компаній як:

Uniper SE

Vitol

Trafigura Group

Gasum Energy Company

Geoplin

Glencore

INCO Engineering

CEEnergy Zrt

OLKO Maschinentechnik

Schaeffler Group

Prvo plinarsko društvo d.o.o

Slovenský plynárenský priemysel

SMT Scharf GmbH та TechnipFMC plc.

Знати ворога в обличчя

Нещодавн група ДТЕК, НАК Нафтогаз України та НЕК Укренерго запустили спільний проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з РФ у паливно-енергетичній сфері.

Засновники проєкту зібрали інформацію про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацювати з агресором.

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Мета Stop Bloody Energy — показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес в РФ, та фактично заробляють на крові українського народу, повідомили в компанії ДТЕК.