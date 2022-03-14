Упала на открытии торгов: цена газа в Европе снизилась на 16%

Биржевая цена на газ в Европе существенно снизилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На фоне санкций против России и массового выхода энергетических гигантов из страны из-за войны в Украине, меняются и биржевые цены на газ в Европе. Стоимость фьючерсных контрактов упала почти в два раза от предыдущего рекордного максимума в 227 евро.
Об этом свидетельствуют данные с биржи ICE по состоянию на 14 марта.
Еще утром стоимость фьючерса на апрель упала до 110 евро за один мегаватт-час, или до 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Так, только на открытии торгов цена упала почти на 16%.
Правда, через несколько часов на хабе TTF в Нидерландах цена немного подросла, до 116 евро за мегаватт-час. Но биржевые цены на газ остаются нестабильными, учитывая возможные перебои со снабжением российского газа в Европу.
Хотя "Газпром" ежедневно с 8 марта заявляет о максимальном объеме транзита через Украину, компания подает европейцам 109,5 миллионов кубометров голубого топлива в сутки.
Ситуация с российскими ресурсами
Интересно, что еще в начале марта цена газа на европейском спотовом рынке составила более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. 4 марта она достигла исторического максимума в 2,4 тысячи долларов, а 7 марта выросла до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.
В то же время разница цен между российской нефтью Urals и эталоном Brent приблизилась к 25 долларам за баррель. Ранее оба сорта стоили одинаково, но россиянам пришлось сделать большие скидки, чтобы удержать покупателей из-за санкций Запада.
Раньше мы писали, что США запретили импорт российского газа и нефти. Из страны, начавшей войну против Украины, также вышли большие мировые компании – Shell, BP, Eni.