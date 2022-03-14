Впала на відкритті торгів: ціна газу в Європі знизилась на 16%

Біржова ціна на газ у Європі суттєво знизилась / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На тлі санкцій проти Росії та масового виходу енергетичних гігантів з країни через війну в Україні, змінюються й біржові ціни на газ у Європі. Вартість ф’ючерсних контрактів впала майже вдвічі від попереднього рекордного максимуму 227 євро.

Про це свідчать дані з біржі ICE станом на 14 березня.

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Ще вранці вартість ф'ючерсу на квітень впала до 110 євро за один мегават-годину, або до 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу. Так, лише на відкритті торгів ціна впала майже на 16%.

На відкритті торгів впала біржова ціна на газ у Європі / Фото: скріншот

Щоправда, за кілька годин на хабі TTF у Нідерландах ціна трохи підросла, до 116 євро за мегават-годину. Але біржові ціни на газ залишаються нестабільними з огляду на можливі перебої з постачанням російського газу в Європу.

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Біржова ціна на газ в Європі станом на 14 березня / Фото: скріншот

Хоча "Газпром" щодня з 8 березня заявляє про максимальний об’єм транзиту через Україну, компанія подає європейцям 109,5 мільйона кубометрів блакитного палива на добу.

Ситуація з російськими ресурсами

Цікаво, що ще на початку березня ціна газу на європейському спотовому ринку становила понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Упродовж 4 березня вона сягнула історичного максимуму в 2,4 тисячі доларів, а 7 березня зросла до 3,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.

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Водночас різниця цін між російською нафтою Urals та еталоном Brent наблизилась до 25 доларів за барель. Раніше обидва сорти коштували однаково, але росіянам довелося зробити великі знижки, щоб утримати покупців через санкції Заходу.

Раніше ми писали, що США заборонили імпорт російського газу та нафти. Зз країни, що розпочала війну проти України, також вийшли великі світові компанії – Shell, BP, Eni.