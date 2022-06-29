Уже четвертый день подряд: почему стоимость нефти стремительно растет

Инвесторы обеспокоены ситуацией на рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти растет уже четвертый день подряд. Цена эталонной марки Brent уже приблизилась к 120 долл. за баррель. Связывают это с беспокойством по поводу свободных мощностей и планов стран G7 ввести предельные цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters.

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В целом цены начали расти перед встречей ОПЕК+ и ОПЕК в среду, 29 июня.

По состоянию на 17:20 по Киеву августовские фьючерсы на нефть Brent были в пределах 120,03 долл. (при этом открытие было на уровне 117,96 долл.), WTI – 113,69 долл. (открытие – 111,97 долл.).

Динамика цен на нефть Brent с марта 2022 года / Фото: Investing.com

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Динамика цен на нефть WTI 29 июня / Фото: Investing.com

Как сообщают источники, шансы на серьезные изменения политики в этом месяце маловероятны.

Вспомним, как еще на своем последнем заседании в начале июня ОПЕК+ решила ускорить сокращение добычи и увеличивать добычу ежемесячно на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе по сравнению с предыдущим увеличением на 432 тысячи.

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Цель увеличения добычи сырья была очевидна — помочь снизить цены на нефть, взлетевшие в результате санкций против России из-за вторжения в Украину. Однако их не остановило ничего, стоимость продолжила расти из-за отсутствия предложения и опасений, что ОПЕК близка к истощению резервных мощностей для дальнейшего увеличения добычи.

Как информирует издание, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сообщили ему, что добычу нефти вряд ли смогут увеличить.

Что будет со стоимостью нефти до конца года?

В третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, которую добывают в Северном море.

Как сообщает Bloomberg, по оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составлять 140 долларов за баррель.

Специалисты объясняют возможный рост цен на нефть повышением спроса и необходимостью восстановить запасы на мировом рынке. Основанием для этого послужило сокращение добычи в РФ и восстановление потребления в Китае.

Мировые запасы нефти на 75 миллионов баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а мировой дефицит оценивается в среднем в 400 тыс. баррелей за сутки в третьем квартале 2022 года. Ожидается также, что добыча нефти в России сократится еще больше из-за запрета импорта со стороны Запада – это минус миллион баррелей за сутки до конца года.

Напомним, в целом в 2021 году из-за того, что цены на газ и нефть выросли, увеличились и поступления в бюджет РФ. Собственно, они превысили годовые плановые показатели более чем на половину, а именно на 51,3%, и достигли 9 трлн рублей. И именно нефть принесла больше всего денег.

Раньше мы анализировали, как изменялась стоимость нефти с начала войны на территории Украины.