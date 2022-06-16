Такого не ожидал никто: как война в Украине повлияла на стоимость нефти в мире

Рассказываем, что происходило с ценами на нефть в течение всего периода войны в Украине

С начала войны в Украине стоимость нефти отличается своей дороговизной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны на территории Украины среди всего остального довольно чувствительными оказались мировые цены на эталонные марки нефти Brent и WTI. Стоимость черного золота в определенный период даже превысила значение в 2008 году.

"Сегодня" расскажет вам, как изменялась стоимость нефти в течение периода с 24 февраля по 16 июня 2022 года.

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Рассмотрим месячную динамику, как колебались цены на нефть. Если говорить о довоенном периоде, то стоимость черного золота тоже не отличалась своей стабильностью, вызвано это в основном мировым напряжением из-за эпидемии коронавируса. Однако с 24 февраля ситуацию усугубила и война в Украине.

Так, в феврале цены на нефть стабильно росли с 1 числа месяца. Если 1 февраля, по данным Минфина, сырье стоило 89,29 долл. за баррель (Brent) и 88,34 долл. за баррель (WTI), то уже 28 февраля значения были соответственно 98,12 долл. и 95,92 долл. И это только начало роста цен.

Уже тогда (в конце февраля) генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров Vitol Group Расел Харди в интервью телевидению Bloomberg спрогнозировал, что цены на нефть могут достигать более 100 долл. за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, а мир установит новые рекорды спроса в 2022 году.

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По его словам, мир после пандемии столкнулся с глобальной проблемой, когда спрос опережал предложение. Тенденция продолжилась.

Март 2022 года

Что касается следующего календарного месяца, то нефть начала набирать еще большие обороты. Ее максимум остановился на отметке 129,47 долл. за баррель Brent и 125,42 долл. WTI, что считается самыми большими значениями начиная с 2008 года.

Тогда на ее стоимость влияла не только война в Украине, но и напряженная ситуация в Китае, что связано с обострением эпидемии ковида и ограничением на передвижение во многих городах страны. Среди прочего на стоимость нефти давили следующие причины:

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перспективы введения санкций Соединенными Штатами и их союзниками относительно большего числа секторов российской экономики были достаточно высокими;

относительно большего числа секторов российской экономики были достаточно высокими; Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ключевые члены ОПЕК+, заявили, что группа не будет принимать никаких мер против России по ее вторжению в Украину, а целью группы является только стабилизация рынка, а не участие в политике.

Апрель 2022 года

В апреле цены на нефть несколько усмирились по сравнению с мартом, однако оставались все равно на высоком уровне — более 100 долларов за баррель. Самое высокое значение тогда было на уровне 112,85 долл. за баррель Brent и 107,45 долл. за баррель WTI.

Ближе к концу месяца, когда ЕС активно обсуждал эмбарго на российскую нефть, цены на сырье начали увеличиваться, продолжив свой рост в мае.

Тогда, по данным The New York Times, европейские чиновники и дипломаты разрабатывали планы по эмбарго на российские нефтепродукты, являющиеся наиболее противоречивой мерой наказания России за ее вторжение в Украину и шагом, "которому долго противостояла из-за больших потерь Германия", а затем, как показало время, – Венгрия.

Май 2022 года

В течение мая стоимость нефти стабильно росла изо дня в день, к концу (30 мая) уже достигнув 117,70 долл. за баррель.

В начале месяца ЕС активно готовился ограничить импорт нефти из РФ, что повлияло на рост стоимости сырья.

Так же, как сообщал Reuters, на нефть давило и то, что хотя страны ОПЕК+ и приняли решение об увеличении добычи в июне на 432 тысяч баррелей в сутки, они не могли достичь разрешенного уровня. По итогам марта они отставали по добыче на 1,45 млн баррелей в сутки.

И уже в конце месяца, когда ЕС таки принял частичное эмбарго против российской нефти, стоимость эталонных марок рванула вверх. Если говорить о фьючерсах на июль, то они выросли до нового двухмесячного максимума — 122,80 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на уровне 118,25 долл. за баррель.

Однако на такую ситуацию повлияло не только принятие эмбарго, но и рост спроса в канун пикового летнего автомобильного сезона в США и Европе. Сдерживало цены на нефть открытие Китая, то есть частичное снятие ковидных ограничений.

Июнь 2022 года

В начале месяца цены на нефть нацелились на новый рекорд. А причина тому — экспорт Китая подскочил на 16,9% по сравнению с прошлым годом. Почему так случилось? Некоторые заводы после ослабления связанных с COVID ограничений фактически перезапустили свое производство. А это, в свою очередь, стало самым быстрым ростом с января этого года.

Наряду с этим по-прежнему поддерживает такой уровень цен летний спрос на бензин в США и нежелание американцев уменьшать использование топлива.

Напряжение не исчезает до сих пор. Так, в среду, 15 июня, цены на нефть эталонных марок продолжили свой рост на фоне отсутствия опасений по поводу спроса на топливо. На формирование цены также повлияло решение о повышении процентных ставок Федеральной резервной системы США, которое станет наибольшим за все десятилетие.

По состоянию на 16 июня 12:20 по Киеву, по данным Investing, стоимость нефти Brent достигла 118,07 долл. за баррель, а WTI – 115,14 долл.

Максимум и минимум во время войны

Согласно инфографике, вы можете сформировать представление о том, как колебались цены в течение всего периода войны. Рассмотрим на примере эталонной марки Brent.

Максимальные значения Brent были в пределах 99,50-129,47 долл. за баррель.

Динамика максимальной стоимости нефти за 5 месяцев / Фото: скриншот Минимальные значения Brent были в пределах 89,29-115,90 долл. за баррель. Динамика минимальной стоимости нефти за 5 месяцев / Фото: скриншот

Судя по инфографике, можно сделать вывод (согласно разнице максимума и минимума), что самым большим шоком для нефти стал именно март и тогдашняя растерянность инвесторов, непонимание ситуации, стремительное развитие событий на территории Украины в дополнение к ограничениям Китая и подготовке ЕС к эмбарго против РФ.

Что будет со стоимостью нефти до конца года?

В третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, которую добывают в Северном море.

Как сообщает Bloomberg, по оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составлять 140 долларов за баррель.

Специалисты объясняют возможный рост цен на нефть повышением спроса и необходимостью восстановить запасы на мировом рынке. Основанием для этого послужило сокращение добычи в РФ и восстановление потребления в Китае.

Мировые запасы нефти на 75 миллионов баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а мировой дефицит оценивается в среднем в 400 тыс. баррелей за сутки в третьем квартале 2022 года. Ожидается также, что добыча нефти в России сократится еще больше из-за запрета импорта со стороны Запада – это минус миллион баррелей за сутки до конца года.

Ранее мы рассказывали, что США могут разрешить, чтобы на мировые рынки поступало больше нефти из Ирана, даже без возобновления ядерного соглашения в 2015 году. В 2022 году страна постепенно наращивала экспорт ресурса в Китай.

Также мы писали, что еще один нефтяной гигант планирует увеличить добычу сырья.