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России пришел конец? Baker Hughes больше не будет поставлять технологии для добычи нефти и газа

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 11:05
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Baker Hughes входит в "большую четверку" технологических компаний в сфере энергетики и промышленности
Американская корпорация прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов
Американская корпорация прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Американская нефтесервисная корпорация Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов, она отзывает сервисных инженеров из проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" НОВАТЭКа, а также проектных инженеров из "Арктика СПГ-2" НОВАТЭКа.

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на контрагентов компании.

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Официально такое решение у Baker Hughes пока не озвучивали. Однако, как отмечает издание, одновременно корпорация прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе и газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии "Арктик СПГ-2".

Отметим, что Baker Hughes входит в "большую четверку" технологических компаний, предоставляющих решения в сфере энергетики и промышленности (вместе с Halliburton, Schlumberger и Weatherford). Все эти компании по-прежнему отказались от новых проектов в РФ.

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