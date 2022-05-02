Уже нашли альтернативу: крупнейший индийский производитель стали прекращает поставки угля из РФ

Российский уголь не нужен Индии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Индийская сталелитейная компания Tata Steel Group отказывается от поставок российского угля.

Об этом сообщает пресс-служба европейского подразделения компании.

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В компании считают, что из-за санций Россия не сможет придерживаться ранее оговоренных сроков в поставке угля. Хотя накануне вторжения российских войск в Украину Индия увеличили поставки угля из РФ, поскольку Австралия свой уголь продавала дороже.

"Чтобы обеспечить непрерывную работу бизнеса, мы нашли альтернативных поставщиков сырья, поскольку операции с российскими поставщиками и банкирами сопровождаются большой неопределенностью в результате международных санкций против России", — сказано в сообщении на сайте.

По данным аналитических платформ, Tata Steel за первые три месяца 2022 года импортировала у России 617 тысяч тонн угля, и получила 246 тысяч тонн в апреле по контрактам, которые были подписаны до войны.

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От угля и газа откажутся Нидерланды

В конце 2022 года Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и угля. Зиму 2022/2023 страна планирует пройти с максимально заполненными газохранилищами.

Газохранилище Bergermeer на 70% заполнит государственная компания Energie Beheer Nederland. Общие расходы оцениваются в 623 млн. евро и могут меняться в зависимости от цены на голубое топливо.

Кроме этого, планируется увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ). Для него подготовлены газовые терминалы в Роттердаме и Эемсхафене.

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