В Киевской и Донецкой области возобновили электроснабжение 8 тыс. семей

Людям из горячих точек возвращают в дома свет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Аварийные бригады ДТЭК начали возобновление электроснабжения в населенных пунктах Киевщины, освобожденных Вооруженными Силами Украины от российских оккупантов. Свет возвращают и в дома жителей Донецкой области.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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"В течение 6 апреля электромонтерам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение для 6 527 семей в 26 населенных пунктах Киевской области, в частности в Броварском районе в селе Лукьяновка; в Бучанском районе в селах Гореничи, Стоянка, Шпитьки и пгт Макаров", – сообщили в компании.

Специалисты ДТЭК начали возобновлять электроснабжение в районах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. Работы производятся после разминирования этих территорий.

Без света остаются жители еще 434 населённых пунктов в Киевской области.

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7 апреля энергетики планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов Киевской области.

В Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1327 семей в 2 населенных пунктах.

Защитникам Запорожья передали амуницию

Компания Метинвест передала 200 комплектов бронежилетов и аптечек в Запорожской области. В общей сложности направили 10 миллионов евро на закупку средств защиты для военных.

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Ранее компания Метинвест направила 500 тысяч долларов на закупку средств защиты для бойцов территориальной обороны Запорожья.

Раньше мы рассказывали, что для жителей Кривого Рога закупили гуманитарную помощь на 17,5 млн грн. В наборы входили лекарства и продукты, которые раздали местным жителям и переселенцам.