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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В Киевскую область прибыли энергетики из Одессы — кому именно вернут свет

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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6 апреля, 15:04
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Киевские энергетики совместно с одесскими будут бороться с последствиями действий оккупантов
ДТЭК возвращают в дома украинцев свет
ДТЭК возвращают в дома украинцев свет / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Ремонтные бригады компании ДТЭК Рината Ахметова из Одесской области помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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По его словам, в настоящее время в Киевской области обесточены 487 населенных пунктов, это около 147 тыс. потребителей. Энергетики ДТЭК начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене, и смогут после разминирования перейти к подготовительным работам.

"Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения", – сказал Сахарук.

"Работы продолжаются, будем это количество (обесточенных пунктов — Ред.) уменьшать как можно скорее", – добавил он.

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Как энергетики работают во время войны

По данным Министерства энергетики, в марте аварийно-ремонтные бригады энергетиков вернули свет более чем 1,7 млн потребителей по всей стране. Еще 200 тыс. домов переподключили к сети с начала апреля. Ежедневно энергетики ремонтируют сети и возобновляют электроснабжение от 50 до 60 тысяч домохозяйств.

Около половины всех ремонтных работ пришлось на Киевскую и Донецкую области. Местные компании ДТЭК Рината Ахметова – Киевские и Донецкие региональные электросети – с начала войны вернули свет 891 тыс. семьям.

В условиях непрерывных боевых действий энергетики работают только с разрешения и в сопровождении Вооруженных сил Украины.

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В конце марта героические усилия энергетиков отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, вручив работникам Укрэнерго и ДТЭК государственные награды.

Раньше мы рассказывали, как работает украинская энергетическая система в условиях войны. Заметим, что она не только устояла, но и шагнула вперед.

Также мы писали, что гендиректор компании ДТЭК озвучил предложения странам Запада, которые помогут остановить агрессию России в Украине.

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