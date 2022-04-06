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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У Київську область прибули енергетики з Одеси — кому саме повернуть світло

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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6 квітня, 15:04
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Київські енергетики спільно з одеськими боротимуться з наслідками дій окупантів
ДТЕК повертають у домівки українців світло
ДТЕК повертають у домівки українців світло / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Ремонтні бригади компанії ДТЕК Ріната Ахметова з Одеської області допомагають київським енергетикам повертати світло у звільнених від російських окупантів містах Київської області.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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За його словами, наразі на Київщині знеструмлено 487 населених пунктів, це близько 147 тис. споживачів. Енергетики ДТЕК почали оглядати пошкодження в Бучі та Ірпіні, й зможуть після розмінування перейти до підготовчих робіт.

"Ми запросили наших колег з Одеської області, енергетики приїхали та допомагають київським колегам. Зараз намагаємось відновити там, де швидко можна подати електрику, а також починаємо відновлення основних мереж електропостачання", — сказав Сахарук.

"Роботи тривають, будемо цю кількість (знеструмлених пунктів — Ред.) зменшувати якомога швидше", — додав він.

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Як енергетики працюють під час війни

За даними Міністерства енергетики, у березні аварійно-ремонтні бригади енергетиків повернули світло більш ніж 1,7 млн споживачів по всій країні. Ще 200 тис. будинків перепідключили до мережі з початку квітня. Щодня енергетики ремонтують мережі та відновлюють електропостачання від 50 до 60 тисяч домогосподарств.

Близько половини всіх ремонтних робіт припали на Київську та Донецьку області. Місцеві компанії ДТЕК Ріната Ахметова – Київські та Донецькі регіональні електромережі – з початку війни повернули світло 891 тисячі сімей.

В умовах безперервних бойових дій енергетики працюють тільки з дозволу та у супроводі Збройних сил України.

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Наприкінці березня героїчні зусилля енергетиків відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вручивши працівникам Укренерго та ДТЕК державні нагороди.

Раніше ми розповідали, як працює українська енергетична система в умовах війни. Зауважимо, що вона не лише встояла, а й зробила крок уперед.

Також ми писали, що гендиректор компанії ДТЕК озвучив пропозицію країнам Заходу, яка допоможе зупинити агресію Росії в Україні.

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