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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Да будет свет: как энергетики работают во время войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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5 апреля, 16:56
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Российская армия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру в Украине
Украинцев снабжают светом даже во время войны
Украинцев снабжают светом даже во время войны / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С начала российского вторжения, миллионы украинских домов остались без света. Оккупанты целенаправленно разрушают гражданскую инфраструктуру и электрическая сеть едва ли не главная их цель.

За 5 недель войны энергетикам удалось вернуть электричество более чем 2 млн потребителям, некоторым из них – по многу раз. Благодаря этому многие горда и села, даже в прифронтовой зоне не окунулись в мрак.

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Ремонт под пулями и снарядами

По данным Министерства энергетики, в марте аварийно-ремонтные бригады энергетиков вернули свет более чем 1,7 млн потребителей по всей стране. Еще 200 тыс. домов переподключено к сети с начала апреля. Ежедневно энергетики ремонтируют сети и возобновляют электроснабжение от 50 до 60 тысяч домохозяйств. Это население примерно одного средних размеров города.

Энергетический фронт в марте 2022 года
Энергетический фронт в марте 2022 года

Около половины всех ремонтных работ пришлись на Киевскую и Донецкую области. Местные компании ДТЭК Рината Ахметова – Киевские и Донецкие региональные электросети – с начала войны вернули свет 891 тысячи семей.

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"Все бригады, что у нас есть, все они выходят на работу без всяких колебаний. Они рискуют жизнью, об этом даже не задумываются, едут и восстанавливают электроснабжение там, где это возможно", – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В условиях непрекращающихся боевых действий энергетики работают только с разрешения и в сопровождении Вооруженных сил Украины. "Довольно сложно восстанавливать линии электропередачи, поскольку для этого их сперва нужно осмотреть, а также нужны саперы и военные, которые предоставляют коридоры", – пояснили в ДТЭК.

В конце марта героические усилия энергетиков отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, вручив работникам Укрэнерго и ДТЭК государственные награды.

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"Пока враг разрушает наши мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", – заявил премьер Денис Шмыгаль.

Вернуть свет в освобождённые города и села

В начале апреля защитники Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Вскоре была освобождена большая часть Черниговской и Сумской областей. Масштаб разрушений и следов военных преступлений россиян на освобождённых территориях поверг в шок весь цивилизованный мир.

Энергетики вместе с военными и саперами первыми принялись восстанавливать разрушенную инфраструктуру. В пригородах Киева на отдельных участках электростети разрушены полностью. Уничтожены подстанции и магистральные линии электропередачи.

Чтобы построить сети заново, потребуется несколько недель, предупреждают эксперты.

Компания ДТЭК Рината Ахметова привлекала к восстановительным работам бригады энергетиков с других областей – Днепропетровской и Одесской. Первые 2500 домов на освобождённых от оккупантов территориях были запитаны 3 апреля.

"К сожалению, большое количество взрывчатых материалов, нужны саперы, которые помогают нам работать. Местные администрации сейчас обеспечивают приоритет использования саперов, потому что из-за обилия мин здесь сейчас их сильный дефицит, и я думаю, что 2 – 3 дня, и мы начнем активную работу по восстановлению", – сообщил Дмитрий Сахарук.

Восстановительные работы начинаются также в Черниговской и Сумской областях, в тех районах, из которых украинская армия прогнала оккупантов.

Все для фронта, все для победы

Помимо основной задачи – обеспечивать свет и работу энергосистемы – энергетики развернули широкую программу гуманитарной помощи и помощи фронту. Это передача продуктов питания, средств индивидуальной защиты и связи для военнослужащих, корпоративных автомобилей-внедорожников, конструкций для фортификационных сооружений.

Также ДТЭК с начала войны предоставил бесплатную электроэнергию всем медицинским и военным учреждениям в регионах своего присутствия – в Киеве, Донецкой и Днепропетровской области. В марте помощь была оказана более 150 учреждениям. Сюда вошли также производители социального хлеба. Стоимость электричества, бесплатно предоставленного военным и медикам, оценивается в 32 млн грн.

"ДТЭК продолжит бесплатно предоставлять электричество военным и медицинским учреждениям в этих регионах до полной победы Украины", – заявили в компании Рината Ахметова.

Ранее мы рассказывали, как аварийные бригады ДТЭК вернули свет еще для 28 тыс. семей. Читайте и о том, как украинским общинам помогают выжить в условиях войны.

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