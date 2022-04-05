В Киевскую область прибыли энергетики из Одессы и Днепра: отремонтируют свет после оккупантов

В Киевской области возобновляют подачу электричества / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметома привлекла своих энергетиков из Днепропетровской и Одесской областей для скорейшего возобновления электроснабжения в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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"Мы уже пригласили наших коллег из Киевской области, Одессы и Днепропетровщины, для того чтобы они помогли восстанавливать свет в Киевской области. Я думаю что вместе энергетики проделают очень мощную работу по возобновлению энергоснабжения на освобожденных территориях" , – сказал он.

Сахарук добавил, что в настоящее время светом на свободных от россиян территориях Киевщины уже пользуются 2 500 домов. По его словам, теперь ремонтные бригады ДТЭК проверяют наиболее пострадавшие районы Киевской области:

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Бучу

Ирпень

Гостомель

К сожалению, большое количество взрывчатых материалов. Нужны саперы, которые помогают нам работать. Местные администрации сейчас обеспечивают приоритет использования саперов, потому что из-за большого количества мин здесь сейчас их сильный дефицит, и я думаю еще 2-3 дня и мы начнем активную работу по восстановлению", – подытожил Сахарук.

Бесплатный свет во время войны

Бесплатное электричество в марте получили около 150 учреждений и предприятий. Из них 100 – это госпитали, больницы и другие медицинские учреждения.

В частности, Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №5 и другие.

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Раньше мы рассказывали о том, как энергетики возобновили представление света важному объекту социальной инфраструктуры.