В ответ на капризы РФ: может ли Украина тоже требовать плату за транзит газа в гривнях

Будет ли Украина изменять условия контрактов по транзиту газа / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

23 марта Путин заявил, что от так называемых "недружественных стран" Россия будет теперь принимать оплату за газ только в рублях, хотя в контрактах прописаны преимущественно евро, а иногда доллары. Но очередной газовый шантаж не прошел и европейские страны отказались это делать.

Может ли теперь Украина потребовать оплату за транзит газа в своей национальной валюте, рассказал гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.

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В какой валюте Россия платит за транзит

Макогон объяснил, что в сделках с РФ по транзиту указана валюта доллар США и евро. Коммерческой стороной контракта с "Газпромом" выступает НАК "Нафтогаз". ОГТСУ выполняет техническую часть сделки и получает от НАК "Нафтогаз" соответствующие средства за услугу транзита.

"РФ пытается перевести расчеты по поставкам газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Российской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины. Для нас важно, чтобы сохранялась консолидированная позиция Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российские прихоти", – отметил Макогон.

Может ли Украина поставить свой ультиматум

Гендиректор ОГТСУ утверждает, что у украинской стороны даже не было мыслей о требовании получать гривни за транзит газа. Если Украина потребует национальную валюту, то это означает нарушение контрактов.

"Украина всегда серьезно относится к своим контрактным обязательствам. Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты для оплаты за поставленные объемы газа, является частью контракта. Подобные требования фактически являются контрактным нарушением", – подчеркнул Макогон.

"Газпром" резко снизил прокачку через Украину

Ранее "Сегодня" рассказывали, что европейские потребители уменьшили свои заявки на поставку российского газа и "Газпром" резко снизил объемы транзита через территорию Украины.

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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, согласно заявкам европейских потребителей – 71,6 млн кубометров на 15 апреля", – заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Еще накануне, 14 апреля, заявка от европейцев составила 81,1 млн кубометров.

То есть практически с начала полномасштабной войны и до начала апреля российский монополист прокачивал через украинскую ГТС максимально предусмотренные контрактом объемы голубого топлива.

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"Сегодня" также писали, что в Сербии придумали, чем заменить российский газ, и как в Украине изменилась средняя цена на газ.