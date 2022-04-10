Не будет ждать решения ЕС. Польша первая запретит российский газ

Польша готова подать пример другим странам и первой отказаться от голубого топлива агрессора
Польша первая откажется от голубого топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Если страны ЕС не введут в ближайшее время эмбарго на поставку российских энергоресурсов, Польша сделает это сама.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью Berliner Zeitung.
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"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побуждать другие страны поступить так же... Только общее решение европейских государств имеет смысл", – сказал Шинковский.