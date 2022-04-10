Не чекатиме рішення ЄС. Польща перша заборонить російський газ

Нагадаємо, що Польща раніше вже вирішила не продовжувати контракт на постачання газу з "Газпромом". Термін його дії закінчується наприкінці 2022 року. Проте тепер стало відомо, що заборону на російський газ можуть запровадити раніше.

Ще одна країна ЄС знайшла заміну газу Росії

Основним постачальником газу в Італію може стати Алжир. Він повністю замінить агресора, якщо збільшить експорт палива на 9-10 млрд. куб. м на рік до кінця 2022 року.

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Новий контракт включає збільшення постачання газу з Алжиру та спільні інвестиції у відновлювані джерела енергії .

Зауважимо, що Алжир постачає газ в Італію по трубопроводу Transmed. Його добова потужність становить понад 110 млн куб. м, але наразі транспортується менше 60 млн. куб. м.

На тлі війни РФ в Україні Італія разом з іншими європейськими державами почала шукати альтернативи російському кривавому паливу. Крім Алжиру одним із запасних варіантів був Азербайджан.

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Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін поставив ультиматум Європі: або оплата за газ рублями, або газу в ЄС не буде. Країни ЄС чітко відреагували на такий шантаж та спільно заявили, що не виконуватимуть таких умов.

Раніше ми розповідали, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.