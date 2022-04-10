Не чекатиме рішення ЄС. Польща перша заборонить російський газ

Польща готова подати приклад іншим країнам і перша відмовитись від блакитного палива агресора
Польща перша відмовиться від блакитного палива РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Якщо країни ЄС не введуть найближчим часом ембарго на постачання російських енергоресурсів, то Польща зробить це сама.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський в інтерв'ю Berliner Zeitung.
Реклама
"Навіть якщо таке рішення не буде прийнято Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом декількох місяців, щоб подати гарний приклад і спонукати інші країни вчинити так само... Тільки спільне рішення європейських держав має сенс", – сказав Шинковський.